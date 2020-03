Gestora suspende pago de la renta dignidad a domicilios

viernes, 27 de marzo de 2020 · 11:49

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, informó este viernes que los pagos en los domicilios de la renta dignidad, a las personas de la tercera edad, fueron suspendidos hasta que se levante la cuarentena en el país.

«El pago en domicilios está suspendido hasta el final de la cuarentena, un par de días debemos quedarnos en casa, pedimos a las personas de la tercera edad que no tengan temor, porque no hay ningún problema no se perderán esos recursos. Una vez que se levante las medidas, el cobró se podrá hacer de forma regular», garantizó en una entrevista con Radio Illimani.

Flores hizo referencia a las críticas del por qué no se hacen pagos en los domicilios durante esta cuarentena y dijo que se tiene más de un millón de beneficiarios, por lo que eso puede implicar la movilización de más de 10.000 funcionarios.

«Tenemos más de un millón de beneficiarios, imagínense los pagos por día que tendríamos que hacer. Entonces se tendría que destinar alrededor de 10.000 funcionarios, eso es totalmente ilógico en un momento en que se vive una pandemia, por eso es que se tomó la decisión de que sea un familiar que pueda hacer el cobro», señaló.

Los familiares pueden cobrar

Durante esta emergencia nacional que se vive por el coronavirus, las personas de la tercera edad pueden enviar a un familiar, ya sea su hijo, sobrino, nieto, quienes deben portar una carta simple que autorice el cobro,en el que debe estar incluido la huella digital y su firma; más la cédula de identidad original del beneficiario y del que cobrará el bono, según dispuso el Gobierno, ya que sólo pueden circular en las calles personas entre 18 y 65 años de edad.

Por otro lado, Flores afirmó que para evitar engaños de gente que quiera aprovechar la situación, se sancionará con la pena máxima y que por precaución sacarán una foto del que hará el cobro y una fotocopia de su carnét, para una fiscalización posterior.

También aseguró que las personas que prefieran cobrar el acumulado de dos, cuatro, seis meses o más de un año, está garantizado el mismo y que el beneficiario no perderá su renta.

A partir de este lunes 30 se iniciará el pago de la renta dignidad en las entidades financieras autorizadas como en: los bancos FIE, Fortaleza y el Unión, mismas que atienden en algunas sucursales de emergencia durante esta emergencia que se vive por el Covid-19.

Fuente: paginasiete.bo