Gobernador inspecciona centro de referencia para pacientes con coronavirus

La mañana de este sábado, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, junto al secretario de Salud, Óscar Urenda; el director del Sedes, Marcelo Ríos y el personal de salud que acompañará en la recuperación de los pacientes positivos con coronavirus y casos sospechosos, inspeccionaron las instalaciones del centro de salud DM-5, donde se recibirán a los pacientes afectados con este mal.

«Hay capacidad para 40 camas en este centro. Tenemos reportados dos casos y para los pacientes que tengan mayor complicaciones también tenemos las sala de aislamiento del hospital San Juan de Dios, que está habilitado para tal efecto», resaltó la autoridad.

También informó que la paciente de 60 años recibe atención en el hospital San Juan de Dios y el jóven de 26 de años guarda reposo en su vivienda.

Asimismo, recordó que en la reunión celebrada este viernes con los alcaldes se comprometieron a activar los COE’s municipales y en los hospitales de 1er y 2do nivel habilitar salas de aislamientos para atender a posibles casos sospechosos.

Costas pidió a la población no entrar en «pánico» e informarse de fuentes oficiales, no creer del «infoterrorismo» que circula en redes sociales, y no caer en la especulación de precios de los artículos de primera necesidad.

Para cualquier consulta la ciudadanía puede llamar al número gratuito 80014139 o dirigirse al COED, que se encuentra en el 4to anillo y Av. Alemania, para recibir información sobre el coronavirus.

Fuente: Dircom Gobernación