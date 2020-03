Gobernador Veliz: coronavirus crea una susceptibilidad innecesaria

El gobernador Omar Veliz, en declaraciones a El Potosí.

«Algunas personas están creando mucha susceptibilidad innecesaria por el coronavirius en la población», denunció el gobernador, Omar Veliz, al convocar a la calma y a no entrar en pánico por los casos que se confirmaron en dos Departamentos del país.

Afirmó que el trabajo preventivo y simulacros ayudó bastante para concientizar a la sociedad pero algunas personas se alarman haciendo filas innecesarias en las farmacias.

«Yo quiero indicar: quienes deben protegerse del coronavirus, o si alguien tiene gripe, es el afectado y no así todas las personas. El resto de las personas tenemos que estar tranquilas porque esta es una situación psicológica. Tenemos que estar tranquilos porque, si no, no nos vamos a complicar con esta situación», declaró a El Potosí.

La autoridad convocó a la población a no generar pánico por las redes sociales. Por ese medio, muchas personas están causando zozobra sin necesidad alguna, complementó. Sin embargo, dijo que eso no debe hacer que la población baje la guardia por el coronavirus, sino estar siempre prevenidos con las enseñanzas impartidas en los cursos de prevención.

Fuente: https://elpotosi.net