Gobernadora de Cochabamba cuestiona actitudes discriminatorias de cúpula del MAS

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, denunció haber sido discriminada y marginada por la cúpula de su partido, el Movimiento al Socialismo.

«En algún momento, sí, me he sentido marginada, pero eso no me afecta, me da más fuerza como mujer y de ir trabajando con más ímpetu en la administración pública, de manera honesta, transparente», sostuvo la gobernadora.

En diferentes actos en los que la cúpula del MAS se hizo presente en Cochabamba, principalmente en campaña, la gobernadora Esther Soria no ocupaba un puesto en la testera, que de acuerdo al protocolo y por su investidura debía tener reservado.

«Si me marginan, allá ellos, si no me marginan, también, si me discriminan, bueno ahí estoy de pie, siempre firme y como mujer debo seguir adelante», declaró la mujer que asumió el puesto en un momento de vacío de poder en la gobernación, luego de la intempestiva renuncia de Iván Canelas.

«Lamentablemente estamos en un Estado y en una sociedad machista patriarcal», puntualizó.

No asimilan que una mujer pueda asumir cargos jerárquicos, ser concejala, ministra, alcaldesa, gobernadora o diputada o senadora, insistió Soria.

«Gracias a Dios, yo me he despatriarcalizado y estamos en esa lucha», enfatizó.

La gobernadora opinó que entre hombres y mujeres debe haber complementariedad e igualdad de oportunidades sociales, laborales y económicas.

Reconoció pugnas dentro de su partido, especialmente por el liderazgo «y creo que a las mujeres siempre nos quieren aplastar», remarcó.

Fuente: ABI