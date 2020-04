Gobierno: «Los compatriotas regresarán cuando cumplan las condiciones»

martes, 31 de marzo de 2020 · 11:20

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital

Mientras el alcalde de la población de Colchane asegura que los 250 bolivianos que están en Chile pernoctan en carpas improvisadas, el Gobierno afirmó este martes que regresarán al país cuando cumplan las condiciones.

«(Los compatriotas) ingresarán cuando tengan todas las condiciones para hacerlo, porque tenemos que ser claros en esto. No podemos meter gente, aunque sean nuestros compatriotas, y poner en riesgo nuestra población, ya tuvimos problemas. Debemos ser responsables y no crean que no es duro para la presidenta (Jeanine Añez) hacer esa retención en la frontera, es duro para todos nosotros, pero pueden estar seguros de que estamos trabajando en esto y la Presidenta en las próximas horas dará un mensaje sobre este tema», aseguró Murillo en conferencia de prensa en Santa Cruz.

Más de 250 bolivianos que intentan salir de territorio chileno por la emergencia de la pandemia permanecen reunidos en carpas improvisadas por el Ejército de Chile, «en condiciones que no son dignas, sin poder retornar a su país porque el Gobierno de Bolivia les cerró las puertas», afirmó el alcalde de Colchane, Javier García.

“Recordemos que Huara es una localidad que queda en el desierto del norte de Chile, las temperaturas oscilan, en el día suben a 30 grados y en la noche bajo cero, por tanto es un lugar que no reúne las condiciones para que los ciudadanos puedan pernoctar de manera digna”, dijo.

La cifra de bolivianos en la frontera con Chile subió a 300, de acuerdo con una recopilación de datos realizada por autoridades de la vecina nación, en la ruta entre Huara y Colchane.

Fuente: paginasiete.bo