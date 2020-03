Gomes: Si San José desaparece, ¿quién nos paga?

jueves, 19 de marzo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Fabol quiere que metamos demanda colectiva”, advirtió Marcelo Gomes, jugador de San José, quien descartó que se llegue a ese extremo para evitar que el club desaparezca y que nadie pague los seis meses de salarios adeudados. En tanto, David Paniagua, representante de Fabol, lamentó que los jugadores “no quieran ser ayudados”.

Los futbolistas del cuadro santo ingresaron en paro antes de que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) determine la suspensión de actividades por el Covid-19. Gomes aseguró que Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) les propuso realizar una demanda colectiva, pero los jugadores la rechazaron.

“Fabol quiere que metamos demanda colectiva y que desaparezca el club, y eso no nos conviene porque al desaparecer el club no cobramos nunca la plata que nos deben y aparte quedamos sin trabajo”, alertó Gomes.

Paniagua aclaró que “nosotros hablamos con el capitán de San José (Mario Ovando). Ellos aceptaron que el club les deba tres o cuatro meses. Nosotros no estábamos de acuerdo. Hace más de dos años estamos con lo mismo. Los que tienen que tomar la decisión son ellos, que los futbolistas establezcan una demanda colectiva, por el conducto regular. Las consecuencias no las inventamos nosotros, eso está en la norma FIFA”.

Según Gomes, a los jugadores les queda tener paciencia. “Nosotros no estamos entrenando porque no nos pagan y no nos dan una solución los dirigentes”, apuntó.

Paniagua pidió que “la federación haga cumplir lo que dice la norma. Un club que debe tanto, que no tiene directiva, no puede seguir viviendo así. Tienen que quitarle la licencia”.

