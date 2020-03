Gonzalo Rivera: ‘Querían imponer programas muy parecidos a los del anterior gobierno’

«Lamento que se confunda ‘coordinar’ con imponer», escribió el periodista Gonzalo Rivera la mañana de este domingo tras haber sido destituido del cargo de gerente del canal del Estado, Bolivia TV. En una publicación en Facebook, Rivera asegura que su despido se debe a razones políticas y acusa a la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, de haber querido imponer programas parecidos a los del anterior gobierno.

«La señora ministra tiene razón cuando afirma que es un tema de coordinación, lo que no dice es que ella no quiso coordinar una reunión para mirar el proyecto del canal de todos los bolivianos, lo que no dice es que impuso personal y quiso imponer programas muy parecidos a los del anterior gobierno», escribió Rivera.​

En la víspera, Fernández negó que la destitución se deba a razones políticas. Afirmó que fue una decisión meditada luego de una serie de errores «imperdonables» en la administración del canal.

En conferencia de prensa, la ministra explicó que tuvieron «dificultades para coordinar» y que hubo fallas en el manejo del contenido, la programación y en el manejo técnico del medio.

