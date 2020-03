Grillo Villegas acompaña con un #ConcierteDesdeCasa

View this post on Instagram

Invito a este pequeu00f1o #ConciertoDesdeCasa el jueves 26 a las 21:00.u202c u202aPor favor compartan y si quieren pueden poner sugerencias de canciones para que cantemos juntos. El concierto se transmitiru00e1 por Youtube Stream en vivo desde mi cuenta YouTube.com/grillegas (10 minutos antes estaru00e9 conectado) . . Si puedes #quedateencasa