«Hillary»: el documental que explora las luces y las sombras de alguien llamado Clinton (que no es Bill)

Burstein —que exhibió su documental el 25 de enero en el Festival de Sundance— tuvo acceso no sólo a una larga entrevista en profundidad a Hillary Clinton, sino también a su marido, a su hija, a sus colegas (Barack Obama entre ellos), a muchos miembros del equipo de gestión y de campaña de ella, a sus amigas de distintas épocas pasadas, a los archivos personales y familiares de la política y a 2.000 horas de filmación del backstage de su campaña 2016. Esos materiales siguen una línea de tiempo que corre paralela a la entrevista a lo largo de cuatro episodios: The Golden Girl (La muchacha de oro), Becoming a Lady (Convertirse en una dama), The Hardest Decision (La decisión más difícil) y Be Our Champion, Go Away (Sé nuestra líder y vete).