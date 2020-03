Hogares claman solidaridad y facilidades para el paso del personal que atiende a niños

Hogares de niños, adolescentes y ancianos piden ayuda a la población para que les donen alimentos, en medio de la cuarentena. Otros piden que Tránsito y la Policía le facilite el paso de su personal para no dejar solos a los menores.

En un video y con la voz entrecortada, la directora del Hogar San Lorenzo, hermana Luzia Francisco do Santos, clamó ayuda para este y otros hogares de niños, ancianos y menores con capacidades especiales, toda vez que, a propósito de la cuarentena total, no pueden abastecerse fácilmente de alimentos y medicamentos, además de tener muchas dificultades para el paso de su personal y educadores que sostienen el funcionamiento de estos centros. «Los hogares no podemos cerrar», enfatizó.

«Necesitamos medicamentos, alimentos, necesitamos transportar a nuestros funcionarios, a nuestros educadores, los niños no pueden estar solos, tenemos 20 niños de 4 a 7 años, 12 niños de cero a un año, también hay de 2 a 3 años y de 10 a 15 años. Son personas que no pueden estar solas, las hermanas no somos suficientes para estar con todos ellos, necesitamos a nuestro personal. Tenemos problemas, pese a tener pase, no nos dejan circular porque quieren otro pase, nos pidieron que lo tramitemos online y esta solicitud la hicimos desde ayer por Internet, pero no hemos recibido ninguna respuesta», explicó.

«Hay hogares que no tienen alimentos, otros no tienen gas domiciliario, desde aquí estamos ayudando a otros hogares a hacer sus compras, pero no es posible porque solo nos permiten hasta las 12:00, no nos da tiempo, nosotros no trabajamos para nosotros, sino para niños que son desechados por la sociedad, niños que fueron abandonados, maltratados, que son víctimas de trata y tráfico, de abuso sexual y otros, ellos están aquí para que sus derechos sean respetados y eso queremos, que se respeten los derechos de estos niños y adolescentes», enfatizó en el video.

La hermana Luzia pidió que Tránsito y la Policía les tenga «compasión y misericordia» y que les permita hacer esta labor. «Cuando estamos en las calles no estamos de paseo, sino para salvaguardar la vida de estas personas, salimos porque ellos los necesitan, nos identificamos, pero igual tenemos problemas. Que no nos hagan eso», clamó.

Por su parte, el hogar Teresa de los Andes también publicó en su cuenta de Facebook un llamado a la solidaridad de la gente e invitó a donar alimentos, pañales y medicamentos. Las personas que quieran aportar pueden llamar a dos números de celulares que detalla el mensaje de la red social para que personal del hogar puede ir a recoger.

El director de este centro, hermano Fausto Salamanca, lamentó que los niños y adolescentes no puedan contar con lo necesario en medio de la emergencia sanitaria, ni siquiera el personal para el cual tampoco hay alcohol en gel ni barbijos.

Fuente: Hogares San Lorenzo y Teresa de los Andes