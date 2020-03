Hoteles cierran por falta de huéspedes y agencias de viaje piden flexibilizar pagos

sábado, 21 de marzo de 2020 · 00:22

Fuente: paginasiete.bo

Lidia Mamani / La Paz

Como consecuencia de las restricciones surgidas por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, varios hoteles cerraron sus puertas por la falta de huéspedes y las agencias de viaje afectadas por la falta de turistas pidieron flexibilidad en el pago de impuestos y créditos.

“Necesitamos medidas que no sean tibias, solicitamos que se suspendan todas las multas de anteriores años, sobre todo en el Servicio de Impuestos Nacionales, porque los castigos son fuertes. También que haya una postergación de los pagos pendientes que tenemos con la Alcaldía y créditos bancarios”, afirmó ayer el titular de la Cámara Hotelera de La Paz, Guillermo Cáceres.

Aseguró que el sector hotelero ya no tiene actividad debido a que se suspendieron los vuelos internacionales y ya no reciben huéspedes. Ante este panorama, varios negocios del ramo decidieron dar vacaciones colectivas a cocineros, mucamas, botones y personal administrativo.

“Nuestra principal preocupación es que muchos hoteles tienen deudas con los bancos, las medidas de postergación sólo alcanzan a los pequeños deudores. Nosotros planteamos que no se pague por 180 días nada de capital, sólo que se haga el pago de interés; no es porque no queramos cumplir, sino que no habrá liquidez en los siguientes meses”, indicó el representante del sector.

En La Paz, una fuente del rubro explicó que al menos 10 hoteles permanecen cerrados por estos días. La demanda de los hoteleros fue presentada en una carta al Ministerio de Economía.

Cáceres apuntó que después de los 15 días de vacación forzosa no sabrán de dónde sacar los recursos para cubrir el pago de sueldos, por lo que eso puede derivar en despidos, como es el caso de los hoteles que operan en el área rural, que dejaron de atender de forma definitiva.

Con base en datos oficiales, se sabe que en todo el país hay 1.200 hoteles que operan legalmente y están registrados en Fundempresa, pero también hay otros pequeños no registrados y que sufren las mismas dificultades.

El presidente de la Cámara de Operadores de Turismo de Bolivia (Cabotur), Raúl Calvimontes, indicó que están preocupado por las fuentes de trabajo del sector, al tomar en cuenta que tienen 100 mil dependientes directos, que trabajan para las 3.000 agencias turísticas que operan en todo el país.

“No sabemos qué vamos a hacer los siguientes meses, porque seguramente vendrán los despidos y un recorte en toda la cadena turística, hablamos de los hoteles, agencias de viaje, guías de turismo, los gastronómicos y artesanos, entre otros”, enumeró, después de participar ayer en una reunión con todos los sectores que involucra al turismo.

Calvimontes confirmó que entre sus demandas está el retraso por 180 días en los pagos pendientes que tienen con la banca e impuestos, ya que su recuperación demorará varios meses.

En un hotel cinco estrellas de la ciudad de La Paz, uno de los pocos trabajadores del lugar comentó a este medio que el personal administrativo fue licenciado hasta el 31 de marzo y que sólo un reducido grupo de empleados aún presta servicios, porque quedan unos pocos huéspedes que no pudieron salir del país luego de las restricciones.

Los hoteles que alcanzaron a despachar a sus visitantes antes de la cuarentena cerraron sus puertas hasta nuevo aviso o sólo trabaja el personal administrativo por algunas horas.

Daño al sector

Banca El decreto anunciado el miércoles por la presidenta Jeanine Añez, sobre la postergación del pago de dos mensualidades de créditos vigentes con la banca, no alcanza al sector hotelero ni turístico.

Agencias "Si no llega ni un pasajero, se para toda la cadena turística, no hay atención en los hoteles y en las agencias de turismo estamos igual", lamentó la presidenta de la Agencia de Viajes y de Turismo de Santa Cruz, Marisol Echalar.

Castigo "En Santa Cruz hemos sobrevivido a un mes de paro, pero ahora es peor. Pedimos flexibilidad a la banca e Impuestos", declaró Echalar.

