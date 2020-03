Hugo Dellien: “Es el momento de unirnos otra vez en el país para ganarle al virus”

En casa y con el tiempo suficiente para evaluar el presente y futuro de su carrera deportiva, Hugo Dellien respondió a ocho consultas que le hizo DIEZ referente a los partidos que vienen ante Bélgica por la Copa Davis como también del coronavirus, pandemia que lo tuvo recluido diez días en su domicilio (radica en Buenos Aires) por su propia voluntad luego de su regreso de Estados Unidos y tras la cancelación de dos Master 1000: Indian Wells y Miami. No pasó por alto el entredicho que tuvo con el presidente de la Federación Boliviana de Tenis, Ricardo Aguirre, quien declaró que el logro ante República Dominicana en la pasada fase de la Copa Davis no solo fue de Dellien.

¿Cómo afrontás este duro momento que vive el mundo por el coronavirus?

Preocupado porque el mundo está viviendo momentos difíciles; hay familias que han sufrido la pérdida de gente querida y eso es muy triste, por eso estoy tratando de ayudar de donde pueda, como lo estoy haciendo mediante mis redes sociales. Es momento, en que los bolivianos nos volvamos a unir para poder ganarle a este virus. Nos hemos dado cuenta que cuando hay unión y todos vamos para el mismo lado podemos vencer cualquier adversidad y esto no tiene que ser la excepción.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Hablemos de la Copa Davis ¿qué te parece el equipo de Bélgica como próximo rival?

Bélgica es un rival duro; es el sembrado 1 del grupo 1; tiene un equipo muy completo, un top 10 en singles y top 50 en dobles, pero el jugar de local y por la confianza que le tengo al equipo, hay chances de sacar un resultado ganador.

¿Podrás estar en esta nueva competencia, tomando en cuenta que se jugará entre el 18 y 20 de septiembre?

No lo sé; mi predisposición siempre está. Me decepcionó mucho lo que pasó después de la serie con República Dominicana. Hoy digo que no lo sé, pero veremos lo que pasará en todo este tiempo.

¿Conocés a los jugadores de Bélgica?

Si los conozco a todos por las competencias internacionales.

¿Te afectarán las suspensiones de los torneos de la ATP por el coronavirus?

Por supuesto, estamos todos los tenistas profesionales sin trabajo (se ríe). Los torneos paran y nosotros no cobramos y seguimos pagando equipo de trabajo, pero creo que es totalmente entendible y estoy de acuerdo con la decisión que se tomó; la salud es lo más importante.

¿Cuándo volvés a los entrenamientos?

Volveré en una semana; vamos a hacer una nueva pretemporada y tratar de sacarle el mayor beneficio posible a este párate.

¿Te seduce estar en los Juegos Olímpicos?

Sería un sueño y para eso estamos trabajando en lo que resta de esta media temporada.

Hace tres semanas que estás en el puesto 94 del ranking ATP, ¿los triunfos en la Copa Davis te ayudarán a tener otro panorama en el circuito profesional para ascender?

La Copa Davis para nosotros es un sacrificio de puntos, porque no suma nada para el ranking, pero por representar al país hay que hacer sacrificios siempre. Se lo merece y vale la pena.

Fuente: https://eldeber.com.bo