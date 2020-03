Iglesia pide debate y condena hechos de violencia

Restan 54 días para la jornada de votación. Candidatos intensifican su campaña. Ayer La Paz concentró la mayor cantidad de actos políticos y se espera que en esta semana sigan las concentraciones masivas en diferentes ciudades del País.

Bailan, realizan caminatas y presentan a sus postulantes a diputados y senadores, en medio de efusivos discursos, aunque también reciben críticas y hasta protagonizan momentos tensos porque en algunas regiones rechazan su presencia.

El calendario electoral establece que hasta el 29 de abril las agrupaciones políticas puedan difundir sus propuestas en actos públicos, mientras que su aparición en medios de comunicación iniciará el 3 de abril.

Desde la Iglesia Católica se considera que deben existir debates para los aspirantes puedan intercambiar criterios, presentar sus propuestas y así la población acuda informada a sufragar.

Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), condena los hechos de violencia registrados en los últimos días, cuando ciertos grupos protagonizaron hechos vandálicos y agresiones, rechazando la presencia de políticos en El Alto.

El baile del binomio del MAS:

Los candidatos por el Movimiento Al Socialismo, Luis Arce – David Choquehuanca, bailaron Tinku en Potosí, durante la campaña presidencial de su partido, rumbo a las elecciones del 3 de mayo.

“Todos los candidatos deben tener un espíritu de apertura, el camino electoral no es una guerra ni a nivel personal ni a nivel grupal. Los candidatos deben percibir qué es lo que necesita Bolivia a través del contacto con la gente”, dijo a EL DEBER ese representante.

Agregó que “si no hay debate no podemos estar en un ambiente de diálogo. La gente debe conocer para que pueda votar con conciencia, si no, se vota por el color y no sirve de nada”.

Se prevé que esta semana continúen las actividades de campaña, sobre todo en las ciudades capitales, donde existe mayor caudal electoral.

