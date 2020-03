Informan a concejales que Percy Fernández está en cuarentena por precaución

El acalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, está en cuarentena por precaución para evitar que se contagie de coronavirus. Así se lo informaron a los concejales Tito Sanjinez y Johnny Fernández.

Según el concejal Fernández, cuando preguntó por el alcalde cruceño fue informado de que estaba en cuarentena para precautelar su salud.

Lo mismo le dijeron a Sanjinez, que ve prudente la medida al considerar la edad del alcalde (81 años), las recientes operaciones a las que fue sometido y el cuadro de diabetes que tiene desde hace años.

Sanjinez aseguró que Fernández coordina con su jefe de gabinete y el contacto con los funcionarios es restringido por el estado de salud que tiene.

No obstante, esto no le preocupa a Sanjinez, porque asegura que “salen firmas del alcalde con lo que uno recomienda”. Indica que no es prudente exponer al alcalde a un contagio por coronavirus por su delicado estado de salud.

Consultado al respecto, Jorge Landívar, secretario de Gestión y Coordinación del Gobierno Municipal, explicó que el único autorizado para hablar de la salud del alcalde es Raúl Hevia, secretario de Salud; sin embargo, dicha autoridad no contestó su teléfono. Landívar explicó que el alcalde “tiene la edad para no poder salir a la calle”.

El coronavirus ha sido especialmente cruel con los adultos mayores, donde su índice de letalidad es mucho más elevado. El alcalde Fernández tiene 81 años, fue sometido en febrero a una operación de cadera y el médico Hevia reveló que tiene una válvula en el cerebro, además de stent por problemas circulatorios.

Landívar explicó que la Alcaldía, siguiendo recomendaciones de las autoridades de salud, han liberado de asistir a sus fuentes laborales al personal adulto mayor.

Landívar es uno de ellos y no asiste a los gabinetes de emergencia. Sin embargo, explica que esto no impide que su secretaría tenga movilizados “a coordinadores, subalcaldes y funcionarios operativos necesarios como los de seguridad ciudadana y movilidad urbana, así como administración y finanzas para la aplicación de recursos en base a las normas en vigencia”.

La última aparición pública del alcalde Fernández fue el 6 de marzo, cuando acudió a su oficina de Parques y Jardines y fue fotografiado con la edición del día de EL DEBER junto a los secretarios municipales y la presidenta del Concejo, Angélica Sosa.

Fuente: https://eldeber.com.bo