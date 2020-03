Jess Velasco, la tiradora boliviana a quien el Covid-19 la retiene en Francia

viernes, 27 de marzo de 2020 · 10:44

Juan Carlos Toro / La Paz

Son 18 días que la tiradora boliviana Jess Velasco está en cuarentena en Cannes, Francia. La deportista nacional viajó a competir en el Mundial que se realizó en Chipre desde el pasado 3 de marzo, el 9 debía viajar a Milán para competir en un torneo y también hacer el mantenimiento de su escopeta, pero el coronavirus le obligó a cambiar de planes.

“Ya en Chipre me dijeron que era peligroso ir a Milán, no valía la pena por el coronavirus. Comenzaron a cerrar las fronteras, no se podía pasar, por eso tuve que comprar otro pasaje para Francia de forma directa, todo cambió”, cuenta la cochabambina.

A los dos días de llegar a territorio galo le confirmaron que los torneos en que debía competir fueron cancelados, pasó por su mente la idea de volver a Bolivia, pero fue informada de que la línea aérea nacional BOA retiró los vuelos a Europa.

No se desesperó. “Gracias a mi familia siempre viajo bien preparada en lo económico”, dice. Buscó un departamento para vivir y acatar las normas de Francia, que está en cuarentena por el virus. En ese territorio hay 29.155 casos confirmados con la enfermedad, 1.696 decesos.

Cuenta que las reglas son estrictas en Francia. Para el abastecimiento la gente tiene que recabar un permiso vía online, si se incumple con la norma la multa es de 1500 euros (1648 dólares). “Hay que tomar todo con calma”, comenta.

“El pasado martes me tocó ir al supermercado, gracias a Dios todo bien. Las medidas de seguridad que tomo son buenas, uso manga larga, guantes de latex y barbijo. La ropa, los zapatos se quedan fuera, no entran a la casa y los productos bolsas son desinfectados antes de ingresar”, indica.

Para distraerse durante la cuarentena trabaja en el aspecto físico dentro del departamento y también en lo que los tiradores llaman el trabajo en seco con la escopeta, como la postura. Además cuenta con el respaldo de su sicólogo que está en España y es parte del equipo de tiro deportivo de ese país.

Hay esperanza. Velasco cuenta que el gobierno francés comenzó a probar con un medicamento para la malaria, “funcionó bien en pacientes con Covid-19 y parece que ese será el protocolo a seguir. Es un tratamiento relativamente barato, cuesta un euro y medio (1,6 dólares), pero no sé si es de venta libre”.

La preocupación es por Sudamérica, una vez que en el viejo continente comienza la época de calor “y con las temperaturas altas la resistencia del virus puede bajar, pero en el sur inicia la época fría, ello puede ayudar en la expansión del virus”.

Jess Velasco tiene la esperanza de volver pronto a Bolivia. Estima que las fronteras en Francia serán abiertas a mediados de abril, pero todo dependerá de lo que pase en el país con la propagación del Covid-19 y las medidas de seguridad que se tomen.