Jhaqueline es la primera mujer boliviana que supera el coronavirus en Italia

COCHABAMBA |

La paceña Jhaqueline Santos, una auxiliar de enfermería que trabaja en Bérgamo, se convirtió en la primera mujer boliviana que supera el coronavirus en Italia.

La mujer, que vive desde hace más de 20 años en esa región del norte de Italia, contó que le diagnosticaron el virus a hace tres semanas y que posteriormente tuvo que aislarse en su domicilio por 15 días. Ayer, las autoridades le dieron la buena noticia de que sus exámenes de laboratorio dieron negativo a Covid-19.

Santos trabaja como auxiliar de enfermería en el policlínico Ponte Sanprieto, en Bérgamo, una de las regiones más afectadas por el coronavirus en Italia.

La mujer relató que se contagió del virus en su trabajo, pues atendió a varios pacientes infectados. Cuatro de sus colegas también dieron positivo.

“Trabajé fin de semana y el lunes me sentí muy cansada, tuve fiebre y fui al hospital, me probé la temperatura y tenía 37,5. Me pidieron que haga análisis y en dos días me dicen que es positivo, que haga la cuarentena y me hice mis protecciones que ya sé porque trabajo en el hospital”, relató la mujer a Bolivia TV.

Santos, natural de la provincia Aroma, La Paz, contó que la noticia le cayó muy mal porque le dio miedo contagiar a su familia, pues ella vive con su esposo y sus dos hijas.

Pero el asilamiento tuvo sus frutos, y luego de los 15 días de cuarentena en su casa Jhaqueline dio negativo a los exámenes y ahora puede tener contacto con su familia y desarrollar su vida profesional, aunque debe seguir cumpliendo las medidas de seguridad pues el brote de Covid-19 está descontrolado en Italia.

“Cumpliendo todas las normas de protección, ahora no tengo coronavirus, hay que protegerse. Hoy (por ayer) me llamaron y me dijeron que en mi cuerpo no tiene más el coronavirus y puedo dar este testimonio”, relató.

Santos recomendó a la población que cumpla con la cuarentena y con las medidas de sanidad necesarias para evitar la propagación del coronavirus.

“Acatando las normas de seguridad se puede vencer a la pandemia”, dijo.