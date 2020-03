Joven de 20 años es la paciente 11; alistan alta de las dos primeras

Leyla Mendieta

Una joven de 20 años es la undécima paciente confirmada de coronavirus en el país. Este es el tercer caso en Santa Cruz y afecta una muchacha que llegó de Madrid (España) la madrugada del jueves.

Ella al igual que otros diez pacientes con esta enfermedad en los departamentos de Santa Cruz, Oruro y Cochabamba está recibiendo atención médica en su vivienda. Solo dos están internados: uno en Santa Cruz y otro en Cochabamba.

El ministro de Salud, Aníbal Cruz indicó ayer que la última paciente detectada con la enfermedad se presentó de forma voluntaria a los servicios de salud cuando notó que presentaba los síntomas y fue puesta en aislamiento inmediatamente.

La joven tuvo fiebre y dificultades respiratorias durante dos días seguidos. Aunque actualmente está asintomática y seguirá con monitoreo médico durante su cuarentena.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos remarcó que ya un equipo visitó la vivienda de esta paciente y comprobó que la cantidad de contactos es mínima, solo cinco personas que serán puestas en cuarentena.

Alrededor de los casos confirmados en Santa Cruz hay cerca de un centenar de personas en cuarentena para identificar síntomas, si se presentan, de este virus. En Oruro hay unas 70 personas aisladas.

Mientras el diagnóstico es alentador para las dos primeras pacientes que dieron positivo en el país (Oruro y Santa Cruz), por lo que las autoridades sanitarias prevén que ambas serán dadas de alta entre hoy y mañana.

El resto de los pacientes se recupera favorablemente, la mayoría en aislamiento en su vivienda mientras las autoridades realizan evaluaciones médicas.



Santa Cruz analiza medidas

Con la confirmación del tercer caso importado en Santa Cruz y con casos de contagio local en Oruro y Cochabamba no se descarta que en el departamento cruceño también se reporte transmisión local de esta enfermedad.

Ante ello, Ríos indicó que se va a tener que extremar medidas y estas serán analizadas hoy en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), una propuesta es restringir la circulación. Aunque Ríos reconoció que esta es una medida difícil de controlar.

Ayer cuando se inició la conferencia del informe de casos no había sospechosos, pero al concluir se reportaron al menos dos en hospitales cruceños.

En cuanto a las terminales aéreas y terrestres en Santa Cruz se prevé aplicar recién medidas de prevención en los próximos días. Desde hace semanas estas ya se aplican en la entrada de vuelos internacionales. Cabe recordar que desde el sábado se suspendieron los viajes de Europa a Bolivia.



Prevén primer alta médica



Ríos remarcó que se espera que en los próximos días una de las primeras pacientes de coronavirus en el país, la de San Carlos, reciba el alta médica toda vez que está en buen estado de salud.

Añadió que para ello se elaboró un protocolo que aún debe ser aprobado por la instancia nacional. La propuesta es que la paciente todavía tenga un periodo de cuarentena fuera del hospital como se hace con otras patologías para reducir riesgos para el resto de la población.

“Esperemos que lunes o martes vuelva a realizar su vida normal. Considerando que es la primera paciente, planteamos eventuales controles post evento, donde debemos estudiar el comportamiento del virus”, sostuvo.

El ministro de Salud también confirmó que se aplicará similar protocolo para la paciente de Oruro que ya está en última etapa de recuperación.

Para la atención

Cruz remarcó que la línea gratuita 800-101104 habilitada en los últimos días tuvo bastante aceptación por lo que se determinó ampliar la cantidad del personal para poder dar abasto a las solicitudes que se reciben a diario desde que se confirmaron casos en el país.

Complementariamente, Ríos señaló que en Santa Cruz son dos líneas gratuitas habilitadas: 800-148139 y 168 a las que se puede llamar para consultas sobre la enfermedad y también para pedir asistencia médica si se tienen síntomas de coronavirus.

“Si tiene síntomas. Sea responsable, consciente con la población de Santa Cruz. No nos exponga a la ciudadanía, para que no se tomen medidas coercitivas. Hay suspensión de actividades, no son vacaciones”, sostuvo.

Al menos cuatro departamentos: Santa Cruz, Oruro, La Paz y Cochabamba alistan de forma paralela espacios para el aislamiento de pacientes con coronavirus.

En el caso de Santa Cruz, en la urbe la Alcaldía entregó a la Gobernación una infraestructura habilitada en el Distrito 5, tiene capacidad para 40 personas internadas.

Por su parte, el ministro de Salud evitó dar detalles sobre el avance del acondicionamiento de estructuras similares para evitar la resistencia de grupos de vecinos como sucedió la anterior semana en Santa Cruz, cuando se intentó internar a una paciente.

Fuente: El Deber