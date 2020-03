La transformación y las políticas estatales son clave en el exterior

Trabajar en un segundo ciclo virtuoso hidrocarburífero nacional requiere alinear actividades al contexto regional que marcó el rumbo del sector a escala internacional en los últimos 20 años. Tomando en cuenta esta transformación, el estudio ‘Buscando Competitividad al Gas Natural Boliviano’ expone que la venta de gas natural se posicione como un negocio competitivo y en el caso de Brasil hay un papel esencial en el tema de precios debido a la diversificación de los proveedores.

El Gobierno de Brasil, con la política de ‘Gas para Crecer’, persigue que el insumo de gas natural haga más competitivo los productos brasileños, buscando bajar su costo a través de mayores proveedores.

En este sentido, la nueva política del presidente Jair Bolsonaro determinó reducir el rol monopólico e impulsar la desinversión de Petrobras, incluso le quitó ventajas al permitir el libre acceso a gasoductos para el transporte de gas. Esto juega a favor de Bolivia para abrir negociaciones con otros actores sectoriales.

La política del gobierno de Brasil es que el precio de la molécula (gas natural) tienda a bajar por la competencia y también busca que el costo de la logística (transporte y distribución) se reduzca. Se estima que, del precio de $us 9/MMbtu al consumidor final del gas en Brasil le llegue a $us 5 o 6, según datos de la Asociación Brasileña de Empresas de Distribución de Gas (Abegas). Hay que tomar en cuenta que Bolivia ya no es el único proveedor de gas a Brasil.

Por otra parte, Argentina es el cuarto país en contar con las mayores reservas de gas de esquisto en Vaca Muerta y el Gobierno argentino proyecta cubrir la demanda de gas natural de su país y posteriormente convertirse en un importante exportador de gas natural de la región junto a EEUU.

El futuro y cada vez más el presente de la economía argentina está ligado al sector energético debido a la explotación de Vaca Muerta. Según el Ministerio de Economía de ese país, la producción de gas creció un 2,9%, impulsado por la explotación de esa fuente natural.

Fuente: https://eldeber.com.bo