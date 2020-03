Legisladores recuerdan que peticiones de informe «durmieron el sueño de los justos» en gestión pasada

miércoles, 04 de marzo de 2020 · 22:39

Fuente: paginasiete.bo

ABI

Legisladores de Unidad Demócrata (UD) recordaron hoy que varias peticiones de informe oral y escrito, además de interpelaciones que hicieron durante el gobierno del expresidente Evo Morales «durmieron el sueño de los justos» porque no fueron atendidas.

«Esa es una etapa oscura del ejercicio parlamentario, en la cual nuestras peticiones de informe escrito, nuestras peticiones de informe oral, nuestras interpelaciones dormían el sueño de los justos en las oficinas de Álvaro García Linera y él no daba curso», dijo la diputada Lourdes Millares.

Recordó que cuando pasaba la coyuntura de los temas que eran cuestionados a exministros recién las autoridades fijaban fecha y hora para realizar los informes o interpelaciones, cuando así correspondía.

«Hay actos interpelatorios que se han fijado después de siete, ocho meses, por la anterior gestión», complementó.

Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, justificó que un informe y una interpelación «no tiene el mismo rango».

La diputada de UD, Rossemary Sandoval, explicó; sin embargo, que el reglamento establece que se debe seguir un procedimiento antes de convocar a interpelaciones y no se solicitan directamente.

«No es correcto, no es bueno, menos en estos tiempos y eso no significa cobijar o amparar a un ministro u otro (…), la presidenta debería respetar un poco las instancias, que vengan los ministros a las comisiones, como corresponde, hacer una petición de informe oral, esclarecer aquello y si no da conformidad, recién viene una interpelación», detalló.

Indicó que hacer una convocatoria directa de interpelación significa «no respetar coherentemente ni siquiera nuestro reglamento» con el objetivo de hacer un «show mediático».

«Me parece hasta infantil (…). Seamos serios, ese es el procedimiento, a mí me parece por demás convocarnos, estaremos presentes en la asamblea, pero con un objetivo de un show mediático de convulsionar a la gente no me parece sensato ni correcto», complementó.

Recordó que en gestiones pasadas su bancada solicitó más de 300 interpelaciones y en su caso hizo al menos 489 peticiones de informe escrito, «de las cuales muy pocas, poquísimas, ni el 0,5% han sido contestadas porque no les daba la gana».

El senador de UD, Oscar Ortiz, recordó, asimismo, hizo varias solicitudes de informes e interpelaciones, pero no procedieron y tampoco se iniciaron los procesos correspondientes a las autoridades inasistentes.

«En mi experiencia personal ha habido muchos casos en los cuales los Ministros no asistieron, por ejemplo yo me pasé tres años requiriendo la presencia del Ministro de Desarrollo productivo para que informe sobre la planta de San Buenaventura y nunca asistió», detalló.

Agregó que presentó numerosas peticiones sobre contratos reservados de estudios jurídicos para negociar las indemnizaciones de las empresas que estaban nacionalizadas y «tampoco me respondieron, ni comparecieron».

«Por lo tanto, aquí la bancada del MAS tiene que ser coherente con su propia actitud durante los años anteriores. Habría que evaluar el conjunto de comunicaciones no respondidas durante esta legislatura», manifestó.

