Longaric anuncia comisión que elaborará propuesta sobre política exterior con Chile

martes, 24 de marzo de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La canciller de Bolivia, Karen Longaric, anunció hoy la formación de una comisión de expertos independientes que en los próximos meses elaborará un estudio y propuestas para encarar la política exterior con Chile. La propuesta incluirá la demanda marítima y el tema de Silala. La comisión estará encabezada por la Cancillería.

«El gobierno impulsará la conformación de una comisión de expertos independientes, que en los próximos meses trabajarán elaborando un estudio y propuestas sobre la política boliviana en los temas que conciernen a nuestra relación con Chile, incluyendo el tema marítimo y el Silala. Esta comisión será presidida por la Cancillería, y estará integrada por ciudadanas y ciudadanos que hayan trabajado en estos temas en los ámbitos académico, institucional y desde la sociedad civil», se lee en la columna de opinión que la canciller Karen Longaric publicó hoy en Página Siete.

De acuerdo a la información emitida un día después de la conmemoración de los 141 años de la invasión de Chile a Bolivia que derivó en la perdida de su cualidad marítima, la comisión trabajará bajo tres premisas.

«Primero, Bolivia no renunciará a alcanzar un acceso soberano al océano Pacífico, desde la perspectiva del diálogo y del respeto entre Estados. Segundo, el gobierno de Bolivia reafirma su férrea defensa de los recursos naturales, en el marco del respeto al derecho internacional. Tercero, Bolivia debe desjudicializar y desideologizar sus relaciones bilaterales», señala la Canciller Longaric en su artículo de opinión.

«Hoy debemos mejorar nuestra presencia en el escenario internacional para concretar nuestros más importantes propósitos, reflejados en la agenda de nuestra política exterior. Pero todo esto no se construye con discursos ni con insultos; no se construye con hostilidad ni reyertas, no se construye con divisionismo ni discriminación. Esto se construye con trabajo, con sincero amor a Bolivia, con respeto y solidaridad entre todos, con sumisión a nuestras leyes y la adecuada protección de nuestras instituciones», añadió.

Bolivia conmemoró ayer los 141 años de la perdida de su acceso al mar. Esta es la segunda celebración del país después del fallo de la CIJ en contra de la demanda que el gobierno del expresidente Evo Morales presentó en contra de Chile, declarando que ese país no tiene nada pendiente con el nuestro. En el caso del Silala, es otra demanda que Morales presentó en contra de Chile ante la CIJ y por los antecedentes que se tiene el fallo podría ser también en contra de Bolivia porque en la contramemoria presentada a la Corte, la administración de Evo admitió que una parte del Silala tiene «un curso de agua internacional», según un comunicado de la Cancillería boliviana.

«El fallo de la Corte Internacional de Justicia obliga a Bolivia a cambiar el enfoque sobre las relaciones con Chile. Ante el fracaso de la judicialización y mediatización del tema marítimo, Bolivia optará por el camino de la alta diplomacia y la negociación para resolver las diferencias. No improvisaremos como en el pasado reciente. Seremos proactivos, no reactivos», dice la Canciller en su columna.