Los radicales del proceso

Al recordarse los 35 años de una de las ciudades más creciente del país la urbe alteña y registrarse nuevas agresiones en la zona de Senkata. La pregunta es, quiénes son los agresivos que lanzaron piedras y huevos contra las autoridades que participaban de las actividades conmemorativas y entorpecieron las muestras de respeto a los caídos en los enfrentamientos de noviembre. No fueron los familiares de las víctimas de Senkata, estos se encontraban junto a las autoridades, además que ya se inició el proceso de resarcimiento por los fallecidos.

Las manifestaciones y concentraciones masistas nunca fueron espontáneas, siempre estuvieron atizadas por funcionarios azules y financiadas por recursos públicos, sino recordemos a los dirigentes del MAS detenidos con millones extraídos de las arcas de los bancos del Estado, veamos ahora las convocatorias para presentar a los nuevos candidatos masistas. No logran llenar un coliseo cuando antes podían medio llenar el cambódromo cruceño. Son otros tiempos, ya no tiene el poder ni la cacha del Estado a disposición. Los millones robados por la cúpula del MAS, ahora están siendo utilizados para pagar estudios y análisis fraudulentos, entrevistas con sicarios de la comunicación y compras de postulaciones a los premios nobel. Unos pocos centavos llegan para intentar incendiar el país y premiar a los pocos fieles del Dios altiplánico.

Al parecer los que vivieron por décadas con las pegas que les brindaba el proceso de cambio, están furiosos porque ya no tienen como seguir robándole al país sin hacer nada. Estos pocos embaucadores y fabricantes de discursos socialistas, pretenden hacer creer que son los alteños los que no quieren cambiar a Evo Morales y que nadie si no es el proceso de cambio tiene el permiso para hacer campaña o pasear por sus calles. Los radicales masistas deben olvidarse de los discursos, dogmas y de los socialistas del siglo 21 y ponerse a trabajar.

Señores azules se acabó la mamadera, su líder huyó, el masismo no ganará las próximas elecciones, están yescas, así que a ponerse el overall y volver al trabajo honesto como lo hacemos la mayoría de connacionales.

Fuente: Facebook Richard Arispe