«Me lo tomé a la ligera, pero me destrozó»: médico italiano con coronavirus

El de Zampino es uno de los 24.747 casos positivos de covid-19 en Italia y mientras se recupera su padre, lamentablemente, se sumó a la larga lista de fallecidos.

El médico Gianni Zampino, paciente de 40 años, en cuidados intensivos: «El virus destrozó mi vida y mató a mi padre, Permaneced en casa. Esto no es un juego».



El galeno llamó la atención a quienes, como él, no se tomaron en serio la pandemia de coronavirus. “Demasiada gente se toma a la ligera este maldito virus. Personalmente, me destrozó la vida, que hasta hace poco tiempo transcurría tranquilamente. Trabajaba, cuidaba de mi padre y practicaba deporte”.

“Como otros muchos, no di importancia a este virus, pero desgraciadamente ha entrado en mi cuerpo y en mi vida, matando a la persona para mi más querida del mundo, mi padre”, contó el médico.

Zampino aprovechó esos minutos en la televisión italiana para explicar a quienes todavía dudan de la gravedad del virus que no es igual a una gripe normal: “El virus ha tomado posesión de mí y de mis vías respiratorias. Transcurro el día ligado a un respirador. No logro dormir y tengo la sensación de encontrarme en una película de terror. Les pido que se queden en sus casas. Esto no es un juego”.

Si bien Italia sigue siendo el país europeo con más casos, España registró cerca de mil más en las últimas 24 horas, con un total de 8.744 casos confirmados y 297 fallecidos, frente a los 288 del día anterior, informó este lunes el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

Esta alza en España llama la atención del mundo, pero el salto de domingo a lunes fue menor que el registrado el fin de semana, cuando entre sábado y domingo los casos escalaron en unos 2.000.

Mientras, los países europeos se preparaban este lunes para concertar las medidas frente a la pandemia del nuevo coronavirus, que ya ha causado más de 6.500 muertos en el mundo, buena parte en Europa donde los contagios aumentan de manera exponencial, mientras las bolsas del mundo viven otro día negro.

Francia afirmó que se anunciarán medidas «en las próximas horas» sobre las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE), después de la conversación telefónica que mantuvo el presidente francés, Emmanuel Macron, con la canciller alemana Angela Merkel, y los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Fuente: msn.com (Con información de AFP).