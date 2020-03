Mesa ríe y contesta a Samuel: «El humor lo tenemos magníficamente bien»

El candidato presidencial y líder de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, respondió las declaraciones del candidato a vicepresidente por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, que habló de un supuesto malhumor del postulante de CC.

Un día antes, en entrevista con ERBOL, Doria Medina afirmó que Mesa expresó su “malhumor” al insinuar que la campaña de Juntos incurre en “fraude de compromisos”, respecto a la promesa de transparencia que había realizado para su campaña.

Consultado al respecto, Mesa rió y posteriormente respondió sobre las declaraciones del empresario: “El humor lo tenemos magníficamente bien”.

“De malhumor no hablo, hablamos de que nosotros somos la candidatura con mejor opción para enfrentar al MAS, en todas las encuestas, sin excepción alguna y subiendo, no bajando”, acotó el candidato de CC.

Guerra sucia

Respecto a la acusación de Doria Medina de una supuesta “guerra sucia”, Mesa le recordó que una guerra sucia tiene que ver con inventar acusaciones, tomar temas personales o calumnias sin fundamento alguno, “esa la diferencia”.

“El concepto de guerra sucia no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos planteando”, aseveró Mesa a tiempo de afirmar que lo que están haciendo como Comunidad Ciudadana es una “crítica de carácter político, económico y social”.

Señala corrupción en el Gobierno y explica “fraude”

Mesa también aprovechó la oportunidad para señalar los casos de corrupción en el Gobierno y explicar que cuando se refirió a un fraude en el Gobierno no se refirió específicamente a un nuevo fraude electoral, sino a las irregularidades y falta de cumplimientos a los compromisos del gobierno transicional.

“Hay casos de corrupción probados”, apuntó el postulante presidencial y mencionó específicamente el ejemplo del caso ENTEL, sobre cuyo exgerente, Elio Montes, -ahora prófugo de la justicia en Estados Unidos- pesan denuncias y acusaciones de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y otras irregularidades.

En ese contexto, también mencionó los casos denunciados del Ministerio de Comunicación. Mesa enfatizó en que “hay casos concretos de corrupción que ya se han mostrado en un poco tiempo de gobierno que nos preocupa”.

“Cuando dijimos, hay una preocupación sobre la corrupción, la presidenta dijo: en nuestro gobierno no va a haber corrupción; hay casos de corrupción probados, no es que nosotros estemos haciendo una acusación falaz”, insistió.

Sobre el uso de los recursos del Estado, Mesa recalcó que eso puede convertirse en un nuevo fraude, “la palabra tiene que ver con que tú dices una cosa y haces otra”.

“Lo que nosotros no queremos es que la palabra fraude podamos utilizarla por segunda vez: puede darse un nuevo fraude y no me refiero a un fraude electoral, cuando hemos hablado de fraude, en el caso del actual gobierno, hemos mencionado algunos aspectos muy evidentes”, esclareció Mesa.

“La presidenta nos dijo que ella era una presidenta de transición (…) pero luego ella dijo categóricamente que no iba a ser candidata y ahora es candidata”, recordó Mesa.



