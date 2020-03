Ministro Zamora ratifica que Tariquía no se toca para explotación hidrocarburífera

El ministro de Hidrocarburos, Victor Hugo Zamora, ratificó el lunes que la decisión de la actual administración gubernamental es que la reserva de Tariquía no se va tocar para exploración y explotación hidrocarburífera, será el próximo Gobierno electo por el voto del pueblo quien deba definir acciones a futuro.

«Se paralizó todo, están paralizados San Telmo y Astilleros hasta que venga la nueva gestión electa para que pueda tomar una decisión definitiva, por ahora no amerita mayor especulación. Es decir, Tariquía no se toca, es la decisión del Ministerio de Hidrocarburos, están paralizadas las actividades, tanto de San Telmo y Astillero para evitar cualquier distorsión en la información», informó.

Acotó que observa matices partidarios electorales, en grupos que buscan que se entre a explotar a la reserva y otros que rechazan ese pedido, por lo que «Tariquía no se toca».

«Yo creo que debemos entrar a razonar, el razonamiento pasa por ser coherentes, el principio con el que partió este Ministerio es que Tariquía no se toca y continúa (ese criterio), alguien que me diga si se tocó Tariquía hasta ahora. La primera acción que tomamos fue la paralización de San Telmo, que era el primer contrato que afectaba la mayor parte Tariquía», agregó.

Añadió que el tema de la anulación de contratos que piden activistas defensores de la reserva no depende del Ejecutivo, sino que es tuición del Legislativo Nacional.

«No pueden pedirle al Ministro que tome una acción legislativa, claro, pero dicen el Ministro no quiere, pero no depende de mí», aclaró.

Zamora sostuvo el lunes una reunión con el Comité Cívico de Tarija, con sectores que plantean se entre a explotar Tariquia y otros activistas que rechazan, encuentro que se prolongó por más de tres horas con fuertes discusiones entre los presentes.

