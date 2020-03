Murillo busca normativa para derribar avionetas ilegales

miércoles, 11 de marzo de 2020 · 19:07

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que se busca una nueva normativa para poder derribar avionetas que sobrevuelen cielo boliviano sin autorización y se nieguen a aterrizar. Esto junto al anuncio del nuevo centro de monitoreo aéreo que tendrá Cochabamba.

“Nos faltan alguna normativas para poder derribar avionetas porque hay que tener una ley especial para derribar avionetas que no estén autorizadas a volar. Hay un protocolo, se le hace un aviso de que baje la avioneta, luego un segundo aviso y un tercero, si no lo hace se la baja, es así como se debe actuar”, dijo Murillo.

El titular de Gobierno, tras el hallazgo de seis avionetas en una propiedad de la Comunidad Esperanza en Santa Cruz, presuntamente vinculadas a tareas de narcotráfico, aseguró que con ese delito no se debe tener «piedad».

“Con el narcotráfico no debe haber piedad, porque el narcotráfico no tiene piedad con nuestras familias, con nuestros niños, ni con nuestros policías. El momento que pueden asesinar a nuestras familias lo hacen, esa gente no tiene ningún escrúpulo y nosotros pese a que sabemos con quien estamos tratando, estamos actuando con la ley en la mano y la Constitución”, indicó.

Respecto a estas acciones, el Ministro confirmó que una vez que se aprueben las normativas, las Fuerzas Aéreas serán las encargadas de coordinar esto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Murillo también habló del nuevo centro de monitoreo. “Estamos avanzando más que nada en un centro de monitoreo que lo inauguraremos en los siguientes días en Cochabamba, que es espectacular, de última tecnología, estamos en los últimos ajustes. Con ese centro podremos tener claridad de todo lo que se mueve en los cielos bolivianos”, informó.