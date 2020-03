OPS/OMS: Bolivia se encuentra en el escenario de transmisión local del Covid-19

LA PAZ | ABI

El representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Alfonso Tenorio, informó hoy que Bolivia se encuentra en el escenario de transmisión local del coronavirus por la importación de varios casos.

Sin embargo, afirmó que en el país aún no hay un «crecimiento exponencial» de los casos, pero preocupan las cifras de Santa Cruz.

«Bolivia ahora se encuentra en el escenario de transmisión local (porque) llegaron muchos casos importados y se han generado muchos casos positivos de entre ese grupo, son grupos pequeños donde se ha concentrado la transmisión», afirmó Tenorio durante una sesión informativa virtual realizada para diferentes medios de comunicación.

El representante precisó que el epicentro de la pandemia estaba en Asia, pasó a Europa y se está trasladándose a Norteamérica.

Tenorio explicó que los países pueden encontrarse en cuatro escenarios, el primero es que no tenga casos de coronavirus, el segundo es que registre casos importados, el tercero es que reporte transmisión local y el cuarto es que registre transmisión comunitaria sostenida.

El representante detalló que el escenario de transmisión local se da cuando los casos positivos con la enfermedad lo transmiten a sus familiares y personas cercanas.

«El cuarto escenario que queremos evitar y en el cual el país no está, es el de transmisión comunitaria sostenida. En otras palabras, cuando el virus, coloquialmente hablando, está en la calle y no sabes quién te infectó, no viajaste a ninguna parte, no eres contacto de ningún enfermo y sale positivo y eso es comunitario», precisó Tenorio.

Aclaró que la transmisión comunitaria sostenida es cuando vemos muchos casos como los mencionados en un periodo y de forma sostenida, los cuales no son esporádicos.

Tras esa explicación, el representante de la organización expresó que en Bolivia actualmente no se ha registrado un «crecimiento exponencial» de los casos de coronavirus. No obstante, aseveró que en el departamento de Santa Cruz se está por llegar a ese indicador porque en los últimos días se han duplicado los casos.

