Palomas, perros callejeros y otros animales sufren hambre en la cuarentena

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

“Los animales rescatados a nivel nacional necesitan atención, comida y agua. Como se alargó la cuarentena los insumos que estaban previstos se están acabando. Necesitamos apoyo de las autoridades competentes con permisos para que los voluntarios puedan transitar. En el caso de los canes y gatos en situación de calle, pedimos a la población que puedan poner un poco de agua y alimento en sus puertas”, señaló la directora de Amor Por Los Animales Bolivia (Aplab), Ana Serrano.

Por las redes sociales, activistas y ciudadanos denunciaron las carencias que sufren muchos animales. Señalaron que desde los canes callejeros hasta las palomas de las principales plazas del país sufren hambre antes la ausencia de personas que antes les proporcionaban el alimento.

También denunciaron que debido a la instrucción de cerrar los centros de abasto durante el fin de semana, en el Mercado Uruguay, cientos de animales –entre conejos, roedores y toda clase de aves- quedaron abandonados y sin alimento. Algunos vecinos señalaron que se oye mucho ruido dentro y presumen que son los animales que piden comida.

“El 26 de marzo se hizo un operativo con diferentes instituciones para ver el lugar y se constató que el lugar no reúne las condiciones”; dijo Serrano.

Antes las denuncias de los vecinos la Policía Forestal de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), comunicó en su cuenta de Facebook que ayer y hoy se constituyó al centro de basto en cuestión para verificar la situación de los animales de granja que están en su interior. Se indicó que una ven en el lugar se encontró al portero y se habló con las vendedoras para que en turnos alimenten, limpien y atiendan a todas las especies en el lugar.

Animales con tratamiento en riesgo

Otra de las preocupaciones de Serrano es la provisión de alimentos especiales y medicamentos para perros y gatos que están tratamiento. Indicó que muchas de las mascotas o de los animales rescatados sufren patologías que requieren medicación diaria.

Lastimosamente, debido al cierre de fronteras estos insumos no ingresan al país y las veterinarias están quedando desbastecidas. Por ejemplo, medicamentos muy solicitados para animales que sufren convulsiones o que tienen afecciones cardiacas ya son muy difíciles de encontrar. A ello se suma la restricción de circulación que hace que si bien hay estos insumos en ciertas veterinarias, estas no puedan abrir o los propietarios no puedan llegar a ellas.

