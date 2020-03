Periodista que entrevistó al representante de Virtual Educa está en aislamiento voluntario

lunes, 23 de marzo de 2020 · 12:44

Página Siete Digital / La Paz

La periodista Mercedes Fernández, que entrevistó al educador español José María Antón, fallecido por el coronavirus, reveló hoy que se encuentra bien, sin ningún síntoma y pidió a las personas que estuvieron en contacto con ella que “tomen todas sus precauciones”.

“Por el respeto y la responsabilidad que corresponde en esta emergencia sanitaria, informo que estoy bien, sin ningún síntoma manifiesto. Por el trabajo que realizo como periodista, mis contactos son generalizados por lo que les pido por favor a las personas que estuvieron en contacto tomen todas sus precauciones”, escribió Fernández en sus redes sociales, en las que figura como “Mechi Periodista”.

“No tengo ninguna reacción y por supuesto estoy en casa tomando el aislamiento voluntario que nos exige este mal, del que quiera Dios salgamos victoriosos”, agregó.

El secretario general de Virtual Educa, José María Anton, de 64 años, falleció el sábado por coronavirus en Madrid, España. La anterior semana había dado positivo a la prueba de Covid-19 e ingresado a terapia intensiva, luego de regresar de Bolivia.

Anton participo la anterior semana en el país en el foro «Educación Superior» dictado por la Universidad Unifranz, donde cumplió varias reuniones con autoridades nacionales, entre ellas el Ministro de Educación, Victor Hugo Cárdenas y el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo así como también rectores de otras Universidades y entrevistas en programas de televisión.

“Esta situación, me recuerda que los obreros no somos prioridad. Todos se hicieron los controles y seguimiento hace días, pero a mí me tuvo que advertir un oyente”, reveló la comunicadora, que pidió a sus colegas cuidarse y afirmar sus derechos “porque la prensa es la población más vulnerable en esta pandemia”.

