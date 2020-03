Pobladores de Mairana rompen la emergencia sanitaria exponiendo su salud al coronavirus

Una jornada difícil, de descontrol, inconciencia e irresponsabilidad es la que se vivió en el municipio de Mairana, por parte de la población que decidió salir de sus casas para realizar sus actividades de rutina, y romper con la cuarentena y emergencia sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto Supremo N°4200 a objeto de prevenir el contagio y propagación del coronavirus en Bolivia.

Asimismo, de manera irracional, el sindicato de productores, haciendo abuso de su actividad, que si bien tiene permiso para desplazarse, con la finalidad de abastecer con alimento a las familias y así mantener activa la cadena productiva, no asume las medidas de bioseguridad, ni conserva la distancia prudente entre personas.

Las autoridades municipales, con gran decepción y preocupación ven que sus esfuerzos por precautelar la salud de todos son en vano, la falta de conciencia y raciocinio de la gente que por ganarse unos pesos, argumentando que viven del día a día, «criminalizan la pobreza», y restan el verdadero valor a la vida, al no anteneponer los cuidados necesarios.

Estimados mairaneños y mairaneñas, es una «época dura» para todos, pero debemos actuar con conciencia, unirnos en la lucha por la vida, y en contra del coronavirus, lamentable será cuando el día de mañana alguno tenga que perder la vida, por no haber actuado de manera responsable, es verdad que estamos perdiendo en lo económico, pero no por ello nos expongamos a perder lo más preciado y que no podemos recuperar, ni comprar.

Fuente: eldia.com.bo

