Potosí: Hospital Bracamonte en «estado de alerta» por falta de insumos

viernes, 20 de marzo de 2020 · 12:35

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Esta mañana, el Hospital Daniel Bracamonte de Potosí amaneció con carteles en las puertas de la institución, que denunciaban la falta de insumos para protegerse del coronavirus.

“Nuestro Hospital se encuentra en crisis por falta de presupuesto” y “365 días contigo. Hoy paramos por tí”, son algunos de los escritos colgados este viernes que dan pie a los que algunos galenos llamaron “estado de alerta”, mientras otros señalaron una “huelga de brazos caídos”.

De acuerdo al portal de noticias local, El Federal, ayer se habría llevado una reunión del consejo técnico en la que se decidió que este viernes, tanto el personal médico como el administrativo, entraría en un paro de brazos caídos como respuesta a varias irregularidades.

Una de ellas, es que las personas que reciben a los pacientes de coronavirus, y que por ende están en contacto directo con ellos, no cuentan con indumentaria apropiada. En concreto, la queja es por la falta de barbijos, guantes y otras medidas de bioseguridad desechables, exigidas para atender a pacientes con el virus.

Otro punto de protesta concierne a la gobernación de Potosí, que según las fuentes citadas por el portal, tienen una deuda de varios años con el hospital, aunque no aclaran si se trata de una deuda financiera o de insumos.

Un guardia de seguridad de la institución sanitaria, entrevistado por El Federal, confirmó haber escuchado extraoficialmente sobre la huelga, pero aseguró que la entidad no les ha comunicado nada al respecto. El trabajador destacó que el personal de seguridad tampoco cuenta con medidas de prevención adecuadas. «Estamos con barbijos, pero no estamos debidamente protegidos», lamentó.

Estado de alerta

El diario local El Potosí, por su parte, informó que el nosocomio se encuentra en “estado de alerta”, pero no mencionó nada sobre la huelga. «Por los problemas que estamos pasando, tanto económicos como carenciales de recursos humanos, el hospital Daniel Bracamonte está en un estado de alerta», afirmó uno de los galenos de la institución, el doctor José Cruz «Tenemos solamente el equipo de protección de bioseguridad para dos pacientes sospechosos. (…) Estamos en estado de alerta porque en realidad no tenemos toda la parte logística para dar atención a estos pacientes. Este lugar no está adecuado para ellos”, denunció el médico, antes de aclarar que pese a ello, siguen ofreciendo atención médica.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el hospital Bracamonte, pero no ha conseguido respuesta.

Este centro médico es el que hizo el primer contacto con un ciudadano colombiano que presentaban síntomas de Covid-19. En los últimos días, las autoridades departamentales confirmaron que sus resultados dieron negativo.

