Raza fuerte, medicina natural, no llegará a pueblos, los mitos sobre el virus en La Paz

Un médico y un psicólogo explican por qué estos argumentos son falsos. Señalan que la información clara y concreta es el arma más efectiva para prevenir la enfermedad.

Ivone Juárez, Mayra Peñaloza / La Paz

En La Paz, en conversaciones en mercados, en el transporte público y entre amigos se oye que los paceños pertenecen a una raza fuerte a la que el Covid 19 no afectará; también se escucha que el virus tiene como blanco sólo a las personas adultas y europeas; que no llegará a los pueblos y que los medicamentos caseros y naturales pueden ayudar en la prevención y cura.

A estas versiones se suman declaraciones del exgobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en sentido de que Cuba descubrió la vacuna para la enfermedad o que fue creada por Estados Unidos y «usada» por la actual Presidente Jeanine Añez.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete consultó con dos profesionales sobre el tema. El médìco oncólogo Fernando Patiño explica las razones científicas y verificables por las que estos mitos y rumores son falsos; mientras que el presidente del Colegio de Psicólogos de Tarija, Nils Puerta, afirma que gran parte de estas versiones son parte de un armazón de la gente ante el temor que provoca la enfermedad, que comenzó en diciembre de 2019 en Wuhan, China, y tres meses después se convirtió en una pandemia que ya llegó a 178 países, dejando a su paso más de 15 mil personas muertas.

«Ese comportamiento busca reprimir el temor implícito, es como un mecanismo de defensa, un armazón; pero, lamentablemente, el mito se cae en la medida en que la información es cada vez más contundente ante el hecho de que el Covid 19 no sólo afecta a un determinado país o a unas personas, sino a todo el planeta», dice Puerta.

Estos son los mitos y rumores que se manejan en La Paz y las explicaciones del doctor Patiño. En la sede de Gobierno ya se registró un caso de coronavirus importado; mientras algunos ciudadanos, sobre todo de las zonas de Senkata y Río de Seco, de El Alto, se resisten a cumplir la cuarentena dictada por el gobierno hasta el 4 de abril.

1. Nuestra raza es fuerte por su alimentación y no nos infectaremos

No hay ninguna evidencia en sentido de que en el mundo exista una «raza más fuerte». Está demostrado que el coronavirus está infectando a todas las razas: asiáticos, europeos, norteamericanos y latinomaericanos, africanos.

2. El coronavirus sólo ataca a las personas adultas y europeas

El coronavirus ataca e infecta a cualquier edad, pero las personas mayores son mas vulnerables, sobre todo si padecen enfermedades cardiacas, pulmonares, diabetes, cáncer o se mantienen en tratamientos de quimioterapia. Personas de todas parte del mundo están siendo infectadas.

3. La enfermedad fue creada en Estados Unidos y la trajo la Presidenta Jeanine Añez

Este tipo de virus se lo conoce en la naturaleza y se presume que los murciélagos viven hace años con él. Lo que se dio en China fue una mutación que favoreció a la aparición de un nuevo coronavirus, que tiene gran habilidad para infectar al cualquier ser humano, independientemente de su raza, sexo o edad.

4. Cuba tiene la vacuna para el virus que afecta al mundo

Aún no existe una vacuna contra esta enfermedad y tampoco la tiene Cuba, porque no se puede desarrollar un antídoto en tres meses.

5. El coronavirus es un castigo de Dios para la gente que no se arrepiente

El coronavirus es una de las muchas plagas que ha sufrido la humanidad. Desde la peste Bubónica (o negra), una de las más antiguas que se conoce, surgieron otras de todo tipo. La más grave fue la Gripe Española, que se desató hace un siglo exactamente, entre 1918- 1919. Se estima que 20 a 50 millones de personas murieron.

6. Los medicamentos caseros y naturales ayudan a prevenir la enfermedad

No se cuenta con ningún medicamento casero o farmacéutico que modifique el curso de la enfermedad. El virus es más o menos grave dependiendo del sistema inmunológico de cada persona. El mayor temor es a lo desconocido y no conocemos cuáles son los factores que hacen a unos individuos más resistentes que otros; lo que sí se conoce son algunos factores que hacen más vulnerables a otros, como las enfermedades de base.

7. La pandemia no llegará a los pueblos del área rural

Es menos probable pero no imposible. Puede ser muy fácil que un boliviano que regresó de algún país donde está el virus, en medio de la pandemia, llegué a un pueblo o comunidad de paso, como ocurre en Santa Cruz, donde el Covid 19 está en poblados como Porongo y Montero. Se da el contagio importado y rápidamente el contagio comunitario. El mayor problema del coronavirus es la velocidad con la que se propaga; prácticamente no existe un país donde no se hubiese propagado. Los que no entienden este principio son los responsables por diseminar la enfermedad

Fuente: Página Siete Digital