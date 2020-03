Respuesta rápida y prevención, contra la expansión del Covid 19

La respuesta inmediata y la prevención son las armas más efectivas para controlar la aparición de posibles casos de Coronavirus o Covid 19. Ambas requieren que se derriben los mitos que se han desarrollado sobre la enfermedad con información científica y confiable, recomendó el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (SEDES), Roberto Tórrez.

La autoridad de salud instó a practicar frecuentemente el lavado de manos y el uso de alcohol al 70%, en gel o líquido. En caso de presentar síntomas, como fiebre alta y tos seca se puede llamar a la línea gratuita 800 148139-168 o acudir a consulta en los centros médicos y hospitales.

Los coronavirus

Tórrez apuntó a que el Covid 19 es un virus emergente, desconocido hasta diciembre de 2019. Está relacionado con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que apareció en 2002, y con el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), identificado por primera vez en 2012. “Estos virus pertenecen a la familia de los coronavirus, pero en el caso de la neumonía de Wuhan se codificó como Covid 19”, especificó.

En Santa Cruz, el lugar listo para la internación para los diagnosticados está en el municipio de Warnes, con 200 camas disponibles. “La preparación de centros es importante, pero también debemos cuidarnos y no exponernos. Eso no quiere decir que no se pueda con un infectado por el virus, pero se recomienda usar barbijo y no estar en el mismo ambiente por mucho tiempo”, detalló.

Desde el punto de vista estadístico, Tórrez explicó que el 80% de los casos que se presentan son leves, un 15% es moderado y solo un 5% puede ser considerado grave. En los casos graves, apuntó a que se debe a la aparición de complicaciones o la presencia de enfermedades de base en los pacientes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas que se despiden al toser o estornudar. Por ello, el médico pidió practicar el uso de pañuelos desechables, estornudar en el ángulo del codo y mantener la distancia de un metro para conversar.

Asimismo, aseguró que los pacientes de casos leves pueden ser atendidos en los domicilios, aunque en aislamiento. “Cuando así sea se debe tomar medidas estrictas de limpieza, porque el virus puede sobrevivir entre 24 y 48 horas en algunas superficies”, remarcó el especialista.

Fuente: https://eldeber.com.bo