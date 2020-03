Salubristas rechazan procesos contra los impidieron que paciente con coronavirus reciba atención

El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud, Robert Hurtado, indicó, que a través de la Central Obrera Departamental, se convocará a un encuentro nacional ante el anuncio de autoridades de iniciar procesos penales al personal de salud que bloqueó el ingreso a los hospitales públicos a la paciente con coronavirus de San Carlos.

En la reunión del sector que se dio este viernes en el hospital de San Juan de Dios, participaron los máximos dirigentes sindicales de cada nosocomio de la capital cruceña.

En el caso de que la Fiscalía realice los procesos anunciados en contra de salubristas, Hurtado añadió que ‘no les va temblar la mano’ para suspender las atenciones a todos los pacientes, excepto en las salas de emergencia.

«No existen las condiciones para atender a este tipo de pacientes. No estamos en contra de los pacientes sino en contra de las autoridades que no cumplieron con el equipamiento», manifestó.

El representante de la COD, Sósimo Paniagua, dijo que la salud es primero, pero que también se tiene que dar condiciones de trabajo al personal de salud.

Lo que expuso la Fiscalía

La fiscal departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia, manifestó que su despacho abrió de oficio dos causas luego de que se impidiera que una paciente con Covid-19 sea ingresada a distintos centros médicos de la capital cruceña.

«La investigación se hará dentro de los delitos contra la vida porque todas las personas tenemos derecho de ser atendidos en los hospitales cuando padecemos alguna enfermedad. Este delito tiene una pena de 1 a 10 años de cárcel», dijo Arancibia.

Fuente: https://eldeber.com.bo