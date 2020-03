Santa Cruz: 12 fuentes erigidas sobre una red de influencias

domingo, 01 de marzo de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Carolina Méndez / Santa Cruz

Doce fuentes de agua fueron construidas por la Alcaldía de Santa Cruz en el marco de la Cumbre G77+China en 2014. Las obras fueron ejecutadas por la empresa MAHS y el mantenimiento quedó a cargo de Irrigatec. Ambas adjudicadas presentan vínculos con autoridades municipales que, según denuncias, les dan preferencia para las contrataciones.

En 2014, Santa Cruz de la Sierra iba a representar la cara de Bolivia durante la Cumbre G77+China. Urgía maquillar la ciudad. Presidentes, primeros ministros, líderes indígenas y delegaciones presidenciales debían llevarse la imagen de una urbe próspera y armoniosa.

En ese afán, había que engalanar todo el recorrido de los visitantes. Se hicieron ampliaciones y mejoras al aeropuerto Internacional Viru Viru; se construyó una avenida de salida de la terminal aérea para evitar el caos vehicular y se edificaron “12 fuentes de agua decorativas multidistritales”.

“El arquitecto Sergio Perovic estuvo desde el inicio en la construcción de las fuentes. Él dio toda la parte eléctrica a Eduardo Antelo, que es su amigo, y se reunió con Mario Hernández en las oficinas de MAHS. Además, Sergio Perovic trajo el sistema de iluminación de la Argentina personalmente”, reveló una fuente.

Las fuentes de agua fueron elaboradas entre el 13 de junio y el 14 de julio de 2014. La empresa contratada fue MAHS, que fue invitada para ejecutar el proyecto de dos millones y medio de bolivianos, sin necesidad de concursos ni convocatorias públicas.

MAHS es una importante empresa de publicidad que, además, sostuvo una silenciosa “alianza estratégica” con la Alcaldía cruceña para hacer uso exclusivo de 1.492 puntos publicitarios en toda la ciudad por 10 años sin pago de tasas ni patentes. La única condición era que el 30% de esos espacios públicos deberían ser utilizados para la difusión de información municipal de forma gratuita.

Sin embargo, hasta 2017 la comuna continuó pagando a MAHS cifras altas de dinero por la prestación del servicio.

Aunque poco se sabe por qué dicha empresa obtuvo tal beneficio, hay denuncias de las conexiones que dejan entretejer algunos vínculos.

Los vínculos dentro de MAHS

Página Siete recibió un audio que da cuenta de los vínculos entre el propietario de MAHS, el eléctrico y el esposo de la concejala Angélica Sosa. Según se evidencia, Mario Hernández (propietario de MAHS) pide no hacer declaraciones en su contra, el interlocutor le sugiere poner en evidencia a Sergio Perovic y a Eduardo Antelo.

Antelo, gran amigo de Sergio Perovic (esposo de Angélica Sosa) fue el contratista eléctrico de MAHS para las fuentes de agua. La relación entre ellos consta en una gran cantidad de fotografías subidas a redes sociales en fiestas y otros eventos privados.

Por otro lado, Mario Hernández, propietario de MAHS, fue fotografiado en el cumpleaños de Angélica Sosa y el diputado Wilson Santa María aseguró que existe susceptibilidad de un posible tráfico de influencias entre la concejala y el gerente propietario de la empresa que se hizo de los contratos millonarios con el municipio cruceño.

Hasta nuestra redacción también llegó el testimonio de un extrabajador de MAHS, quien aseguró que Perovic trabajó en la edificación de las fuentes. Sin embargo, su nombre no aparece en la documentación publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

“En la práctica, Perovic fue quien dirigió las fuentes municipales. Intervino en las reuniones iniciales con Mario Hernández, en el diseño y proyecto de las fuentes, en la compra de bombas y pantallas. Él daba las instrucciones directas a Montaño (que era el contratista civil y que además era su contratista particular); daba las órdenes al plomero e instruía la parte eléctrica. Proporcionó las estructuras de fijación de las lámparas de las fuentes. Las hizo fabricar y las trajo a las obras”, dijo el extrabajador.

Consultada sobre este punto, Sosa, exdirectora de Parques y Jardines, negó rotundamente que su esposo esté involucrado en obra alguna. “Mi esposo, el arquitecto Sergio Perovic, jamás ha trabajado en el Gobierno Autónomo Municipal, peor aún en las fuentes de agua que se construyeron el año 2014 en las que yo tenía bajo mi mando la construcción de las fuentes, objeto de un Plan Operativo Anual”, aseveró la concejala, quien calificó de “calumnia” la denuncia vertida.

Según la documentación de Sicoes, quien dirigió las fuentes fue el arquitecto Jorge Stratis Antelo. Empero, su firma no aparece en los documentos y él negó haber participado en las obras.

“No participé ni con MAHS ni con ninguna otra empresa en el gobierno municipal”, explicó tras ser consultado por un canal local. Stratis envió una carta al municipio pidiendo una explicación por qué su nombre aparecía en un proyecto en el que él no tuvo nada que ver.

El actual secretario municipal de Parques y Jardines, Roberto Añez, aseguró que Stratis sí formó parte de la propuesta, aunque no fue parte de la construcción. “Formó parte de la propuesta. Él firmó el formulario. No estuvo ya en la ejecución de la obra porque hubo un cambio de director. Quien firmó el acta de cumplimiento fue el arquitecto Alfredo Óscar Vargas”, argumentó el secretario.

Antelo y Perovic en un encuentro social.

Irrigatec y el mantenimiento millonario

El 26 de agosto de 2018, el concejal de La Paz Jorge Silva advirtió de un “pago sospechoso” de más de 17 millones de bolivianos en el mantenimiento de las fuentes de agua emplazadas en el municipio cruceño. La autoridad sostuvo con documentos que desde 2014 ese monto fue adjudicado en cinco contratos anuales a la empresa unipersonal de Juan Carlos Roca Eyzaguirre.

Según los contratos publicados en el Sicoes, los trabajos de mantenimiento para la gestión 2014 fueron adjudicados por un monto de 1.784.000 bolivianos. En 2015 la suma subió a casi cinco millones de bolivianos y en 2016 bajó a 4.753.000.

Para 2017 el contrato se redujo a casi la mitad con 2.311.000 bolivianos, en 2018 fue de 2.991.000 bolivianos y el año 2019 volvió a subir a 3.999.995. En el Sicoes este último figura como “cancelado”.

Pero más allá de los pagos, lo que resulta llamativo es que Roca Eyzaguirre, dueño de Irrigatec, estuvo casado con la entonces funcionaria municipal Eliana Oller Banzer, jefa de Fiscalización de Espacio Público y luego directora de los centros de abastecimientos minoristas. La alianza civil consta en el Servicio de Registro Cívico (Serecí).

Pese a haber transcurrido casi seis años desde la construcción de las fuentes multidistritales, aún hay varias dudas en torno a estas obras. Hasta la fecha no queda claro ¿cuál es la relación de MAHS en este momento con la Alcaldía?, ¿cuál es la relación con Irrigatec?, ¿por qué se beneficiaron ambas empresas con millonarios contratos?, ¿qué hay en realidad detrás del caso fuentes multidistritales?

Varios casos sin investigar

El 16 de agosto de 2018, el entonces diputado Wilson Santamaría presentó ante el Ministerio Publico una denuncia en contra de la Alcaldía de Santa Cruz por un presunto sobreprecio en la compra de 165 banderas municipales y nacionales. El costo de esa adquisición fue de más de 43.000 bolivianos, cuando en el mercado el costo llegaba a 13.000. La empresa adjudicada era Textilander, que estaba involucrada en el escandaloso caso de sobreprecio en las bandas del Concejo Municipal. El representante de la proveedora también era el gerente comercial de MAHS.

En 2016 el entonces senador Arturo Murillo denunció que Mario Brun P., empresario y cuñado de la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, se había adjudicado dos contratos en 2014 y 2015. Pidió una investigación por lo que él consideró era tráfico de influencias. La denuncia quedó en nada pero Sosa lo negó y demandó a Murillo.

Hernández (MAHS) en el cumpleaños de Sosa.

Sosa niega denuncias, dice que tienen un fin político

Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz y exdirectora de Parques y Jardines, niega rotundamente que su familiar esté involucrado en obra alguna.

“Mi esposo, el arquitecto Sergio Perovic, jamás ha trabajado en el Gobierno Autónomo Municipal, peor aún en las fuentes de agua que se construyeron el año 2014, cuya construcción yo tenía bajo mi mando por un Plan Operativo Anual”, aseveró. Calificó de “calumnia” a la denuncia.

“Pido a su medio la seriedad suficiente y que se base en documentos del Estado”, instó la arquitecta, quien desacreditó la denuncia que hizo la fuente en nuestra redacción. “Debe tener tinte político”, aseveró.

Sosa además negó tener vínculo alguno con la empresa MAHS, más allá del nexo laboral que se firmó en el Concejo cuando ella aún no era parte de éste y era por el contrario, secretaria de Parques y Jardines.

“La relación con el señor Mario Hernández (propietario de MAHS), no es mía. Fue el Concejo Municipal, en 2014, que aprobó un convenio de letreros MAHS, yo no era concejal ese año. No tuve nada que ver. Relación personal con ese señor, no tengo absolutamente ninguna, no es más que laboral”, dijo.

Página Siete contactó a un ex funcionario municipal que aseguró que sí existe vínculo entre Sosa y Hernández. “El señor Fernando Guzmán es la mano derecha de Mario Hernández, él directamente se contactaba con Angélica Sosa. Si se hace un rastreo de llamadas se evidenciará esto. La arquitecta lo llamaba incluso muy tarde de la noche, así que decir que no tiene relación con Hernández es una gran mentira. Todos en la Alcaldía lo saben”,sostuvo.

Sobre el caso MAHS

La relación MAHS-Alcaldía cruceña se puede rastrear en bandas con sobreprecio para los concejales, en las fuentes de agua multidistritales y en la entrega de espacios públicos.

2014 19 de marzo: La Alcaldía de Santa Cruz firmó un convenio de “Alianza Estratégica” con la empresa MAHS para ceder 1.492 puntos de espacio público exento de patentes, por un lapso de 10 años.

Junio Ese mismo año, en medio de los preparativos de la cumbre G77+China, la empresa MAHS construyó para la Alcaldía 12 fuentes de agua multidistritales. No se conoció mediáticamente el nombre de la empresa ejecutora.

2018 El 16 de agosto salieron a la luz pública los convenios de MAHS con la municipalidad, tras la denuncia del diputado Santamaría y otras autoridades locales.

Agosto El 23 de ese mes, el alcalde Percy Fernández calificó de un “error” el convenio con MAHS y admitió que “se equivocaron”. Un mes después se rescindió la “alianza”.

Fuentes Dos días después -el 25 de agosto- salió a la luz pública el caso de las 12 fuentes multidistritales. Hasta este momento no se conocía que la empresa que había ejecutado las obras era MAHS.

2019 Algunos partidos políticos alquilaron espacios públicos de MAHS para hacer propaganda electoral. Esto llamó la atención ya que, según la Alcaldía, el contrato con MAHS se había rescindido un año antes.

