Sin solución en FIFA, San José no puede habilitar a cinco jugadores

lunes, 23 de marzo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Marco Mejía / La Paz

Cinco jugadores de San José aguardan que la dirigencia soluciones los conflictos que tiene en FIFA para ser habilitados antes de que se cierre el libro de pases, el próximo 31 de marzo.

La lista está encabezada por el jugador francés Julien Benhaim, que llegó al país de la tercera división de la liga de ese país con contrato firmado. Los otros casos son los de los nacionales Aldo Velasco, Ronaldo Monteiro Carlos Estrada y el juvenil Pablo Vaca.

La institución orureña no poder inscribir a jugadores nuevos por la cantidad de juicios que tiene en su contra, varios de ellos con sentencia ante la FIFA, que ordenó a la Federación Boliviana de Fútbol no se permita la inscripción de nuevos jugadores, mientras no se cumpla con el pago al ex técnico Julio César Uribe y a los jugadores Juan Manuel Leroyer y Nahuel Quiroga. En el caso de Quiroga, la dirigencia que encabeza Huascar Antezana informó que se llegó a un acuerdo con el argentino para que vuelva a jugar en el club en el segundo semestre.

En julio del año pasado, jugadores como Carlos Lampe, Rodrigo Vargas o el brasileño Marcos Morgón se quedaron todo un semestre sin poder jugar ya que no pudieron ser habilitados por el mismo problema, sin embargo como tenían contrato firmado cobraron sus salarios sin jugar un solo minuto con la casaca del Santo.

El panorama del equipo orureño es desolador ya que en las siguientes semanas se le vendrán otras demandas como las del volante Helmuth Gutiérrez o el del técnico Omar Asad que retornó a la Argentina y alista su proceso ya que a decir del estratega “no cobró ni un solo centavo desde que llego en enero”.

Los jugadores que disputaron el torneo hasta la fecha 12, en su mayoría retornaron a sus distritos, pero sin ninguna recomendación para mantener la parte física ya que no existe un cuerpo técnico oficial que supervise esa tarea.