Sosa ratifica la cuarentena municipal y la Gobernación dice que está ‘mal asesorada’

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, ratificó la cuarentena municipal desde el jueves hasta el próximo lunes a la medianoche, tal como había señalado horas antes, situación que ha generado reacción del Gobierno Departamental que desautorizó a Sosa y le dijo que esta cuarentena no tiene efecto sanitario.

Sosa dio a conocer su decisión en una conferencia de prensa acompañada de un grupo de concejales, entre ellos Loreto Moreno y Tito Sanjinéz. «Vamos a proteger a la población en estos cuatro días (…) no podemos actuar de forma tardía (…) No voy a entrar en un conflicto con nadie. No debe tomarse a mal esto, sino como una acción de colaboración», explicó.

«Quiero que le vaya bien (a Jeanine Áñez), pero debemos respetar las autonomías municipales», dijo Sosa refiriéndose al decreto de emergencia nacional aprobado hoy por el Gobierno transitorio. La presidenta del Concejo pidió a la Policía hacer cumplir la ley municipal de «cuarentena por la vida» a la que calificó de una «medida acertada» y que, después, se seguirá con la aplicación del decreto aprobado por el Gobierno central.

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, en una entrevista en el programa Que No Me Pierda, dijo que Sosa está «mal asesorada» y que no puede dictar «una cuarentena de cuatro días que no tiene efectos sanitarios positivos».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«La ciudadanía tiene que desobedecer esta cuarentena municipal», enfatizó y le recordó que se debe coordinar con el Gobierno Nacional.

«La gente no debe cumplir esta norma, la ciudadanía debe ir a trabajar, salir a las 13:00 e irse a su casa. Instamos a la presidenta del Concejo a que se sume a esta cruzada (…) La única norma que se debe cumplir es el decreto emitido por la presidenta Jeanine Áñez», concluyó.

Finalmente, Sosa dijo estar «bien asesorada e informada» y que en el marco de la autonomía municipal es parte de su competencia aprobar esta ley.