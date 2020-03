Sperduti y Zeballos demandan por casi un millón de dólares a Oriente Petrolero

En Oriente Petrolero se ha generado un crisis no solo porque al equipo no le va bien en el torneo Apertura (hace cuatro partidos que no gana y solo suma 13 puntos tras la disputa de 10 encuentros) sino porque el club afronta un déficit de aproximadamente 3 millones de dólares y que se ha profundizado por las demandas ante la FIFA que presentaron contra el club el argentino Mauricio Sperduti ($us 380 mil) y el paraguayo Pablo Zeballos ($us 500 mil), ex jugadores del equipo refinero.

Ronald Raldes y su directorio tienen complicado el panorama de una gestión que empezó el 20 de julio del año pasado. Hay mucho acreedores, por lo tanto una cuantiosa responsabilidad económica por cumplir, entre ellas, el pago mensual a Impuestos Nacionales de 10 mil dólares por una deuda que supera los $us 600 mil, pero que data de anteriores directorios.

“Cuando nos disponemos a ejecutar un proyecto que beneficie al club nos aparecen nuevas deudas que paraliza toda iniciativa”, dijo Raldes, que comandó el mes pasado una asamblea de socios en la que se hizo conocer el informe de una auditoría externa que reflejó una dura realidad económica de la entidad verdolaga y que en muchos casos no goza de la documentación respectiva como ocurre con el conflicto con Sperduti y Zeballos de quienes se dice que firmaron doble contratos en la que al parecer hubo falsificación de documentos y hasta de firmas.

Casos: Zeballos y Sperduti

A fines de 2018 Zeballos dejó Oriente porque rescindió por mutuo acuerdo. Ese fue el dato oficial. Raldes informó que le llegó una conminatoria de FIFA por el impago al atacante guaraní de un contrato, que no es el mismo que se entrega a la Federación Boliviana de Fútbol sino por la compra de la ficha del jugador.

“El mismo Zeballos se encargó de mandarme el contrato por whatsaap porque en el club no hay documentos sobre este caso”, dijo Raldes y sobre el tema contó que habló con Yimy Montaño, su antecesor, quien le había informado que no es su firma la que está en el documento.

Lo de Sperduti es similar y cabe destacar que ambas demandas, más la del club Nueva Chicago que reclama derecho de formación del jugador Norberto Palmieri por 80 mil dólares, llegaron el mismo día y a la misma hora, según el titular refinero.

El caso es que Sperduti fue demandado por Oriente a fines del año pasado ante el Tribunal de Resolución y Disputa de la FBF por haber dejado el club sin explicación alguna luego de haber sufrido una lesión de la que no pudo recuperarse.

El jugador se declaró libre porque no se le pagó sueldos y en enero de este año demandó a Oriente por 380 mil dólares por incumplimiento de un vínculo deportivo, que a decir de Raldes no es el que se entrega a a la FBF, pues es un documento que tampoco se encuentra en la administración.

Vaya problema que se le viene a la directiva actual de la entidad albiverde, que necesita de inmediato un millón de dólares para solucionar el caso de Sperduti y Zeballos si así lo ordena la FIFA. Es más, esta situación originó, según Milton Chávez, vicepresidente del área de finanzas del club, que el miércoles se reúna el directorio hasta las dos de la madrugada del próximo día.

Sergio Romero, Carmelo Padilla, Yohan Zambrana fueron designados para que asesoren al club en estas contingencias. Además, Raldes y Chávez anunciaron que convocarán a los past presidentes para que ayuden a esclarecer este conflicto.

Keko Álvarez

José Ernesto ‘Keko’ Álvarez, que en noviembre de 2018 renunció a la presidencia de Oriente, lo cual originó que quede en el cargo, de manera transitoria, Yimy Montaño, lamentó que su gestión esté siendo motivos de calumnias, siendo que en la auditoria externa que presentó el actual directorio no se le encontró culpa alguna sobre alguna medida irregular.

“En ocho meses no han podido organizarse pese a que dejamos una auditoría. En mi gestión solucioné problemas del club calladito. Si querían información debían llamarme, pero no lo hicieron. Si lo hacen ahora, seguro que voy”, dijo Álvarez.

