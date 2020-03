Surtidores atienden las 24 horas y garantizan abastecimiento de combustible

El presidente de la Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural Comprimido (Asespri), Diego Ferrufino, señaló hoy que la atención y venta de combustible para vehículos es normal en las estaciones de servicio de Cochabamba aunque asegura que la comercialización ha disminuido en casi un 90%.

“Contamos con el combustible y el gas natural vehicular para todos los que lleguen a la estación de servicio, la venta ha bajado considerablemente, prácticamente en un 90%”, sostuvo.

Ferrufino aseguró que se brindó las condiciones técnicas y de salubridad a las personas que atienden en los surtidores.

Asimismo, detalló que la venta de combustible es para todas las personas que lleguen a las estaciones de servicio debido a que buscan gasolina para otro tipo de actividades como el uso de podadoras o para diluir la pintura.

“La instrucción del ente regulador es vender a toda persona y todo vehículo que llegue a la estación de servicio en ese sentido lo estamos realizando. El movimiento es restringido porque no cualquier vehículo puede circular, así que persona que va a la estación de servicio se le está atendiendo”, dijo.

Finalmente, el presidente de Asespri aseguró que tienen algunas complicaciones para los permisos de circulación que requieren.

“Esa es una gran complicación que se está dando en estos días. La autorización que se da en tránsito no tiene una figura clara, no hay reglas claras para sacar las autorizaciones. A veces falta un documento y no nos dan curso, eso podría ocasionar algún inconveniente en el tema de abastecimiento si es que no se logra solucionar”, comentó.