Todos los hospitales de tercer nivel fueron habilitados para recibir pacientes con Covid-19

Así lo informó Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación. Han habilitado salas especiales y sus terapias intensivas para que los pacientes que se compliquen sean derivados allí

Pablo Ortiz

Todos los hospitales de tercer nivel de Santa Cruz de la Sierra fueron habilitados como centros de referencia de pacientes con coronavirus. La información salió del hospital Japonés, que ha liberado dos salas de emergencia para este fin y que deriva a los pacientes que se complican a terapia intensiva.

Consultado al respecto, Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, explicó que no se trata del Japonés, sino que todos los hospitales de tercer nivel de departamento son hospitales de referencia para pacientes con coronavirus que se complican y que ya no pueden quedarse internados en los hospitales de emergencia (Remanso y Pampa de la Isla).

Desde ayer, los hospitales San Juan de Dios, Japonés, de Niños, Maternológico Percy Boland y Oncológico están habilitados para pacientes con coronavirus. Todos ellos habilitaron espacios exclusivos para aislar a los pacientes con esta enfermedad y, de ser necesario, harán uso de los equipos de terapia intensiva.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Tiene que ser así, justificó Urenda. Allí están todos los especialistas y tienen respiradores en terapia intensiva”.

En el hospital de niños

En el hospital de Niños Mario Ortiz se tiene listo el plan de contingencia desde hace un mes y medio, pero, según una fuente del sindicato de profesionales, hay «una histeria colectiva del personal de salud», porque no existe el número suficiente de trajes de bioseguridad para esta enfermedad. Según la fuente consultada, ellos son conscientes que tienen que adaptarse a lo que tienen, porque saben que si no hay los trajes no es por falta de interés de las autoridades, sino porque no hay de dónde comprar.

Para tratar de bajar la ansiedad, han organizado un plan de soporte sicológico para el personal con voluntarios «Si llegan, igual vamos a tener que atender con lo que hay», dijo. Y lo que hay es una decena de trajes de categoría 4 que se estrenaron hoy en terapia intensiva.

Allí está internado un paciente de dos años con sospechas de estar contagiado con Covid-19. Por precaución está siendo atendido con todas las medidas de bioseguridad.

Fuente: https://eldeber.com.bo