Transportistas prefieren no viajar y exportación de banano cae en 60%

Por la presencia del Covid-19, las restricciones en Argentina y la falta de carga de retorno, los transportistas nacionales prefieren no viajar y cuidar su salud, por lo que la exportación de banano cayó en más del 60 por ciento, informó el representante de los productores Agustín Conde.

Antes de la pandemia, del trópico salían diariamente más de 80 tráileres con carga, pero esta última semana sólo salieron entre 20 y 30 camiones con banano de exportación.

Los choferes informaron que cada día les es más complicado circular por Argentina porque no hay lugares donde proveerse de alimentos, los surtidores ya no permiten el uso de baños y no hay carga de retorno para Bolivia.

“(Los transportistas) ya no están viniendo a trabajar, también cuidando su salud”, dijo Conde.

A eso se suma el riguroso control en Argentina, y que en Bolivia hay algunos bloqueos esporádicos en Yapacaní y Bermejo.

Por las restricciones a la circulación, los exportadores han comenzado a quedarse sin cajas de cartón y hule, que son necesarias para empacar la fruta. “Pedimos al Gobierno que nos ayude con la entrega de esos materiales”, solicitó el representante.

Por la situación, ahora los productores están desviada al mercado nacional la fruta que debía exportarse. En los mercados, el plátano se encuentra en abundancia y se puede adquirir 25 unidades a 5 bolivianos.

Conde explicó que el daño para el sector productor es millonario, por lo que están muy preocupados. A eso se suma que los bancos en la región continúan sin funcionar, por lo que los agricultores deben trasladarse a Santa Cruz para realizar retiros o depósitos de dinero.

Conde calcula un daño económico de 3 millones de dólares.

“Estamos dando los últimos aleteos, esperamos que la situación pueda mejorar más adelante”, dijo Conde.

Con esta situación, el sector estima que en esta gestión no se enviará a Argentina ni 4 millones de cajas de banano. En 2018 se enviaron 6 millones de cajas a ese país y en 2019 la cifra cayó a 5,5 millones de cajas.

Los productores están preocupados porque la exportación de la fruta ya fue golpeada por los conflictos poselectorales de 2019.

Los bananeros están de acuerdo con todas las medidas que se han implementado para evitar la proliferación de la enfermedad.

Consideran que controlar la enfermedad en el país es clave para continuar la exportación de la fruta.

Conde explicó que, si Argentina nos cierra la exportación, la pérdida económica será catastrófica. En Chapare hay 7.800 hectáreas de banano.

DATOS

En 2019 exportación cayó en 10%

Según datos de Instituto Nacional de estadísticas (INE) procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en 2019, la exportación de banano cayó en 10 por ciento en valor y en 8 por ciento en volumen comparada con el año 2018.



La gestión pasada se exportó un valor de 29 millones de dólares por 118 millones de kilos, pero en 2018 la cifra fue de 33 millones de dólares por 128 millones de kilos.



En enero de 2020 la cifra se mantuvo con una caída de 10 por ciento en valor.



El banano nacional compite con fruta brasileña, paraguaya y ecuatoriana.