Trump descarta una cuarentena para Nueva York, foco del coronavirus en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado mendiante un tuit que que cree necesaria una cuarentena en los estados de Nueva York –epicentro de la pandemia de coronavirus en el país–, Nueva Jersey ni Connecticut. “Bajo la recomendación del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca, y tras consultas con los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, he pedido a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que emitan un fuerte aviso de viaje, que será administrado por los gobernadores, de acuerdo con el Gobierno Federal”, tuiteó.“No será necesaria una cuarentena”, prosiguió Trump. Horas antes, sin embargo, el presidente había declarado que estudiaba imponer una cuarentena de dos semanas a estos tres estados.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reiteró la necesidad de disponer de 30.000 respiradores, circunstancia por la que felicitó al presidente Donald Trump –habían conversad por teléfono pocos minutos antes– por apelar a la ley de producción de defensa y obligar a General Motors a fabricar miles de esos aparatos. Pero Cuomo no pudo evitar una expresión de disgusto. “Ni siquiera he conversado con él sobre una cuarentena. Ni sé lo que significa”, replicó.

Trump acababa de explicar de que “hay una posibilidad de que a lo largo de hoy pongamos en cuarentena a Nueva York, posiblemente a Nueva Jersey y ciertas partes de Connecticut”. El presidente no aclaró gran cosa,salvo que sería por 14 días, sobre una orden que impondría restricciones a la hora de viajar a millones de estadounidenses para prevenir la transmisión del patógeno.

Trump mantiene su idea de empezar a abrir la actividad económica del país a partir del 12 de abril, bajo el concepto de aislar las zonas del país donde la enfermedad esté más activa. Lo único que aclaró es que “existen problemas en Florida con muchos neoyorquinos que van allá, y no queremos eso porque están muy infectados”. Muchos lo ven como un capote a su amigo el gobernador republicano Ron de Santis, muy criticado porque dejó las playas abiertas en temporada de vacaciones universitarias.

“He hablado del barco que vienen (un hospital flotante que atracará este lunes en Nueva York), pero no de la cuarentena, que no sé si es ejecutable legalmente. No sé que conseguiría desde el punto de vista médico. Ni me gusta como suena”, dijo.

Fuente: lavanguardia.com