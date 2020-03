UEFA aplaza finales de la Liga de Campeones y la Liga Europa por el coronavirus

La UEFA ha decidido aplazar sin fecha las finales de clubes que estaban programadas para mayo de 2020, las de la Liga de Campeones masculina y femenina y la Liga Europa, a causa de la crisis por el COVID-19 que sufre Europa.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020