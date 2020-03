Urenda advierte que casos pueden ser miles por la gente que no acata cuarentena

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, advirtió que los casos de coronavirus pueden llegar a miles en el departamento, debido a la gente que no cumple con la cuarentena total que dispuso el Gobierno.

Urenda hizo esa reflexión después de confirmarse 15 casos positivos en Santa Cruz y observar que personas incluso salieron a jugar fútbol y se aglomeraron al aprovisionarse, a pesar de la cuarentena.

“Yo quiero pedirle a la gente que no se confíen. No vamos a tener cinco casos por día, ni 20 casos por día, va a llegar el momento que podemos tener miles de casos en Santa Cruz, porque la gente no está haciendo la cuarentena como corresponde. Hoy día han estado en canchas jugando fútbol, han estado aglomerándose en un mercado, han estado paseando a sus animales, han estado haciendo trotes en los barrios cerrados”, dijo Urenda.

Lamentó que esa actitud de incumplir la cuarentena complica a todos. “Estamos poniendo en riesgo la vida propia y la de toda nuestra familia”, acotó.

El funcionario señaló que incluso puede llegar el momento en que se tengan que buscar hasta hoteles para internar personas.

“Quiero advertir que esto es la calma antes de la tormenta. Viene la tormenta. Viene la tormenta y todo debemos estar preocupado y asustados. Llegará el momento que lo que estamos hablando será pura estadística, cuando estemos hablando de centenares o miles de casos internados, cuando estemos buscando hoteles o lugares donde internar”, mencionó.

“No puede ser que un individuo se salga a pasear o jugar fútbol y después vuelve a estar con su esposa, su hijo, su madre y esté de repente llevando el virus a la casa. Todos deben guardar la cuarentena”, reclamó.

Como recomendación, indicó que incluso en velorios la gente debe tomar previsiones de sólo estar entre 10 personas y rotar en caso de haber más asistentes.

Alcaldía y Fexpocruz se ofrecen

Urenda señaló que ante la crisis queda enfrentar con los medios con que se cuenta, sin embargo, agradeció que entidades como la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y la Fexpocruz ofrecieron sus instalaciones.

Precisó que el municipio cruceño ofreció sus centros de salud para albergar a pacientes de coronavirus. En ese marco, pidió a los vecinos permitir que se alisten esos hospitales y sus camas.

Respecto a la Feria Exposición, Urenda señaló que se puso sus instalaciones a disposición de todo el sistema sanitario para ocuparlos en caso necesario, por lo cual agradeció a los empresarios. “Hasta ese extremo podemos llegar”, expresó.



Fuente: erbol.com.bo