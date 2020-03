Urenda: “Encerrar a la gente por cuatro días no soluciona el problema del coronavirus”

El secretario Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, calificó de innecesaria la cuarentena municipal que aprobó esta madrugada la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, y observa que la norma carece de un sustento sanitario.

Urenda agregó que ayer, durante la reunión que sostuvieron con autoridades municipales, le explicaron a la edil que no correspondía declarar una cuarentena en la ciudad de Santa Cruz, porque una medida de este tipo debería ser coordinada con los tres niveles de Gobierno.

“La norma que el municipio está dictando no tiene sustento sanitario, no existe cuarentena de cuatro días, no tiene coherencia sanitaria. Encerrar a la gente cuatro días no soluciona el problema del coronavirus. Nada va a impedir que el virus avance, no podemos entrar en cuarentena hasta que acabe el coronavirus”, indicó Urenda, en una entrevista cedida a Unitel.

El secretario de Salud de la Gobernación cruceña recordó que una cuarentena se debe implementar cuando la enfermedad empieza a transmitirse de los contactos de los contagiados importados a la ciudadanía. “Entonces sí debemos contenerla”.

De acuerdo con Urenda, hasta el momento en Bolivia se cuenta con un enfermo por cada millón de habitantes, cifra que debe tranquilizar a la población porque el sistema de salud todavía no está saturado. Agregó que en el departamento existen 84 personas en cuarentena y ninguna ha reportado la enfermedad.

“Esto no significa que no podamos tener mayor cantidad de enfermos en los próximos días, pero justamente las medidas que dicta el Gobierno central nos permite que la gente se discipline en el sentido de tener un horario de abastecerse, de irse a su casa y contenerse”, concluyó.

En Bolivia se han confirmado 12 personas con coronavirus, de ellas cuatro se encuentran en el departamento de Santa Cruz, situación que obligó a las autoridades municipales tomar las previsiones para evitar su propagación.

De acuerdo con la norma aprobada por el Concejo Municipal, la cuarentena en la capital oriental entra en vigencia a partir de las cero horas de este jueves y durará hasta las 24:00 horas del domingo 22 de marzo. Esta situación implica que todas las personas deberán permanecer en sus domicilios y evitar salir a las calles, caso contrario serán detenidos por la fuerza del orden.

Por otra parte, el Gobierno central aprobó un decreto que flexibiliza la cuarentena en todo el país, ya que reduce el horario de trabajo de ocho a cinco horas, reduce el horario del servicio del transporte público urbano y restringe la circulación de personas desde las 17:00 hasta las 5:00 del día posterior.

Fuente: https://eldeber.com.bo