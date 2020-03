Urenda: “Si no tenemos acceso al sistema de salud va a fracasar cualquier intento que tengamos de frenar el virus”

Fuente: Unitel

Óscar Urenda, el secretario de Salud departamental, criticó la actitud de algunos ciudadanos que tomaron como rehenes a funcionarios médicos, además, habrían cortado el agua al centro de salud donde se encuentra la paciente con coronavirus, la Fiscalía está iniciando una investigación para dar con los responsables

Además manifestó que no se puede prohibir la atención a los pacientes, ya que si no se tiene acceso al sistema de salud, va a fracasar cualquier intento que se tenga para frenar el virus. «Le cortaron el agua al Centro de Salud, en un acto criminal para esta gente, y eso realmente ya no lo podemos entender».

Aseguró que el contagio se da a un metro de distancia, por ello quienes estén en contacto directo como los médicos, deben usar guantes y barbijos, además se puede contagiar a través de la superficie que haya sido tocada por una persona infectada, por ello se recomienda la higiene constante.

