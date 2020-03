Venezuela, la antigua potencia energética de Sudamérica, deja sin combustible a sus ciudadanos en plena crisis del coronavirus

– Los estados fronterizos son los que más sufren la ausencia de gas por el tema del contrabando. El gas no tiene precio acá es demasiado barato (0,375 centavos de dólar una bombona de 10 kilos). En Maracaibo, muy cerca de Colombia, se puede tener el mismo volumen de consumo que en Caracas, pero allá hacen cola para obtener el producto y en la capital no. El país requiere 20 mil barriles de propano por día y esto no se está produciendo.