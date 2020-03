Vocal que ve amparo de Morales fue funcionaria de su gobierno

sábado, 21 de marzo de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

La vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TED) de La Paz Blanca Alarcón está a cargo de la Acción de Amparo Constitucional que presentó Evo Morales contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La magistrada fue directora de la Dirección del Notariado Plurinacional en la última gestión del exmandatario.

Alarcón no asistió a las dos audiencias convocadas por esa instancia judicial para analizar el amparo que presentó el exjefe de Estado, por lo que el abogado del “tercero interesado” Williams Bascopé pidió que la magistrada se excuse y que se designe a otro vocal para la causa. Duda de la imparcialidad de la jurista.

“Nosotros hemos pedido que se excuse la ciudadana Blanca Alarcón, toda vez que ella ha sido designada anteriormente como directora nacional del Notariado, firmada por una resolución de Evo Morales y secundada por Héctor Arce. Entonces, no nos estaría garantizando el tema de imparcialidad, transparencia, independencia e idoneidad. Se nota claramente de que acá podría haber una suerte de favorecimiento a Evo Morales”, manifestó Bascopé.

La primera audiencia en este caso estaba programada para las 11:00 del miércoles 18, la misma se suspendió por ausencia de la vocal presidenta de sala y fue reprogramada para el viernes 20, a horas 8:00, pero también se suspendió por el mismo motivo.

“Vamos -de manera extraordinaria- a posponer este acto por dos motivos: primero, la inasistencia nuevamente de la presidenta de esta sala y dos, la postulación de una excusa”, explicó el vocal secretario antes de suspender dicha audiencia ante los abogados de ambas partes y representantes de la Procuraduría General del Estado.

Al respecto, la vocal Alarcón aseguró a Página Siete que no asistió a las dos audiencias porque se encontraba delicada de salud.

“El domingo estuve en emergencia. Me atendió justamente el doctor Luis Larrea y me dio un tratamiento de tres días. Entonces, el martes y miércoles yo pedí permiso al Tribunal Departamental de Justicia, pero no me dieron ningún tipo de respuesta”, comentó Alarcón.

También afirmó que por recomendación médica, y porque tiene más de 60 años, debe cuidarse del contagio del coronavirus, motivo por el que no asistió a la audiencia de ayer.

Alarcón reconoció que tuvo conocimiento de la solicitud de excusa que presentó Bascopé, pedido al que accedió, presentando su excusa, la cual llegó después que se instalara la audiencia de ayer. Lo que procede, según su explicación, es que el lunes se presente a trabajar y será la sala segunda del TDJ si acepta su excusa del caso o reprograman la audiencia para una nueva fecha.

En julio de 2017, el exministro de Justicia y Transparencia Institucional Héctor Arce posesionó a Alarcón Yampasi como directora de la Dirección del Notariado Plurinacional.

La designación fue realizada a través de una resolución suprema firmada por el entonces presidente Evo Morales. Se la eligió de una terna de profesionales postulantes que fueron seleccionados basado en la meritocracia.

En ese contexto, Alarcón negó que su inasistencia a las dos audiencias esté relacionada con dar algún beneficio a Morales, quien solicitó refugio en Argentina y pretende habilitarse como candidato del MAS a primer senador por Cochabamba, a pesar de que fue inhabilitado por los vocales del TSE.



Evo candidato desde 1989

Evo Morales no faltó como candidato a los comicios desde las elecciones de 1989. “Inicialmente, los cocaleros delegaron su defensa a los partidos de izquierda, en especial a la Izquierda Unida. Así se dio la primera postulación parlamentaria de Morales en 1989 por Cochabamba sin lograr el curul”, según el Diccionario biográfico de parlamentarios 1979-2019, de Salvador Romero, obra editada por Fundappac y la Konrad Adenauer Stifung.

Para las elecciones de 1993, ese diccionario registra que Morales efectuó su segundo intento por llegar a la Cámara de Diputados como candidato de “Eje”, pero tampoco salió elegido.

Fue en 1997 que el expresidente logró el curul de la circunscripción 27 (provincias Carrasco y Chapare), con el 61,8%.

El 23 de enero de 2002, Morales fue desaforado del Congreso. “Mi desafuero despertó la conciencia del pueblo boliviano que me dio su apoyo”, tuiteó Morales en enero de 2019.



Fuente: paginasiete.bo