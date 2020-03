«¡Wow, no tenía ni idea!»: Jared Leto acaba de enterarse de la crisis mundial por el coronavirus

A través de sus redes sociales, el ganador del Oscar reveló que estuvo 12 días aislado en el desierto realizando un retiro. “Wow. Hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto. Estábamos completamente aislados. Sin teléfonos, sin comunicación, etc. No teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo fuera de las instalaciones», admitió el líder de 30 Seconds to Mars.