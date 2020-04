10 Apps herramientas digitales para aprender idiomas

Los días de confinamiento, aparte de cuidar la salud, son también una oportunidad para realizar diversas actividades que uno va aplazando ya sea por falta de tiempo o predisposición. Entre ellos está el aprender un idioma, el cual -a inicio del año- suele ser una de los objetivos más propuestos por la mayoría de la gente.

Gracias al avance de la tecnología, existen diversas aplicaciones que pueden ayudar al logro de este propósito de forma amena y divertida. Cada una cuenta con funciones y características especiales y con una variedad de idiomas, no sólo los más tradicionales.

Entérese de algunas de las aplicaciones y pruébelas en esta cuarentena. Todas pueden ser descargadas para el sistema Android e iOS. Algunas son gratuitas y otras para poder disfrutarlas en su totalidad, hay que pagar.

1. Duolingo

Con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, Duolingo es sin duda una de las aplicaciones más populares para aprender idiomas de forma gratuita.

La herramienta está diseñada como un juego en el que el usuario va subiendo de nivel, compitiendo con otros usuarios en tablas de clasificación y desbloqueando nuevos retos a medida que completa ejercicios de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral.

La app del búho verde ofrece 94 cursos de idiomas, desde los más hablados (como el inglés, alemán, italiano, japonés, ruso, portugués, turco, holandés e irlandés) hasta lenguas en peligro de extinción como el hawaiano, el navajo y el gaélico escocés.

Si uno habla inglés, el número de cursos aumenta considerablemente.

La app anima durante el aprendizaje y realiza recordatorios para que uno practique y alcance sus metas diarias.

2. Busuu

Esta app, a diferencia de las demás para aprender idiomas en que no está planteada ni como un juego ni como una academia virtual, sino como una red social.

El aprendizaje se hace a través de la conversación con nativos de todo el mundo, pero también brinda ejercicios y contenido audiovisual para practicar vocabulario, conversación, pronunciación y gramática.

Esta comunidad online cuenta con más de 100 millones de usuarios que ofrece cursos de 12 idiomas diferentes (inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, chino, japonés, polaco, turco, ruso y árabe) a través de su página web y su aplicación para móvil. Hay versión gratuita y de paga.

3. Babbel

Esta aplicación tiene un sistema de aprendizaje más profesional y menos lúdico. Ofrece exámenes, ejercicios de vocabulario y gramática, además de lecciones temáticas que hacen que el contenido sea más ligero. Los cursos se centran en diálogos prácticos sobre temas cotidianos.

Las lecciones duran entre 10 y 15 minutos y se puede elegir entre 14 idiomas: inglés, alemán, italiano, francés, portugués, sueco, turco, holandés, polaco, indonesio, noruego, danés y ruso.

Además, el sistema de reconocimiento de voz ayuda a perfeccionar la pronunciación y el sistema de repaso inteligente se adapta al ritmo personal y ayuda con los conceptos que a uno le resultan más complicados.

4. Memrise

Más de 40 millones de personas hacen uso de esta aplicación. El gran atractivo del que presume Memrise es que sus cursos enseñan el idioma que se habla de verdad, es decir, el que realmente hablan los locales. Está disponible el francés, inglés, italiano, coreano, alemán, ruso y español.

Ofrece videos de nativos hablando en su idioma y en sus localidades. Además, de los cursos de idiomas –creados por su propia comunidad–, ofrece también cursos de arte y literatura, matemáticas y ciencia, naturaleza, historia y geografía o entrenamiento de memoria, entre otros.

También cuenta con versión de pago, Memrise Pro, para disfrutar del programa completo.

5. HiNative

Es una app gratuita de preguntas y respuestas en la que se puede interactuar con hablantes nativos de todo el mundo. Uno puede plantear las duda que tenga, como ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras?, ¿cómo se dice esto en inglés?

Además, permite publicar preguntas de voz y responder mediante una simple interfaz de la aplicación así como hacer preguntas a través de cuestionarios preparados.

6. Drops

Drops ofrece más de 35 idiomas distintos, cuenta con recursos para aprender nuevo vocabulario a través de divertidos y rápidos juegos con imágenes mnemotécnicas. Esta app realiza recordatorios diarios para que uno no pierda el hábito.

7. Lingualia

Además de ser una aplicación móvil, se encuentra disponible para PC. Lingualia se adapta al tiempo, nivel y ritmo de aprendizaje personal. Gracias al profesor personal, Lingu, un personaje creado –por inteligencia artificial– tendrá aprendizaje a medida.

Además, ofrece lecciones teóricas, ejercicios y conversación con nativos. Es gratuita, aunque hay contenido exclusivo de los clientes premium.

8. Hello Talk

Con más de 12 millones de usuarios, Hello Talk permite conversar con nativos de más de 150 idiomas mediante mensajes de texto y voz y hacer correcciones de los mismos en tiempo real.

Cuenta además con una herramienta de traducción de apoyo cuando uno no conoce la palabra correcta para transmitir su mensaje.

9. Beelinguapp

Beelinguapp es una aplicación que permite aprender más de 13 idiomas de forma muy original. El método de aprendizaje es a través de la lectura y la audición de obras literarias, que son traducidas de forma simultánea mientras se reproducen. A medida que uno escucha la historia, la aplicación resalta el texto que se está escuchando para que uno pueda familiarizarse con la escritura y pronunciación.

Así, en su catálogo cuenta con historias, artículos científicos, noticias e incluso canciones.

10. Lyrics Training

Esta app permite aprender idiomas a través de la música. Sólo se tiene que elegir una canción y agudizar el oído para rellenar las palabras que faltan en la letra, que aparecerá debajo del videoclip.

Existen cuatro niveles de dificultad en función del número de palabras a rellenar. También se puede disfrutar del video y la letra completa con el modo karaoke. Hay canciones en más de diez idiomas y además, puede competir con usuarios de todo del mundo y desafiar a sus amigos.