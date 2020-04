44 familias vulnerables de El Alto reciben apoyo de Unicef y la Gobernación de La Paz

El gobernador de La Paz, Felix Patzi, a tiempo de entregarles alimentos, explicó que Unicef apoyará con la gestión de certificados de nacimiento para niñas y niños y cédula de identidad.

Unicef coadyuva a familias de escasos recursos. Foto. Unicef

La Paz, 26 de abril (ANF).- La mañana transcurre silenciosa en las calles a medio empedrar de Senkata, los vecinos de esa zona acatan la cuarentena por la pandemia para evitar más contagios, pero tras los muros de ladrillo de las casas, muchas familias asumen el aislamiento social conviviendo a diario con situaciones de necesidad y pobreza por falta de trabajo e ingresos económicos, lo que repercute en su falta de acceso a vivienda, salud y educación para sus hijas e hijos.

Unicef en coordinación con la Gobernación de La Paz, identificó a 44 familias en diferentes distritos y barrios alteños. Una de esas zonas es Senkata, cuya vulnerabilidad se agudiza por la emergencia sanitaria; ellas reciben ahora un apoyo económico y psicosocial a través del Programa de Derecho a Vivir en Familia que Unicef impulsa en alianza con la Gobernación.

El gobernador de La Paz, Felix Patzi, a tiempo de entregarles alimentos, explicó que Unicef apoyará con la gestión de certificados de nacimiento para niñas y niños y cédula de identidad ya que por falta de esos documentos no están inscritos en el sistema escolar, inclusive algunos no asisten a clases desde hace dos años porque sus progenitores no tienen los recursos económicos básicos para solventar la educación de sus hijos. Debido a ello no recibirán el bono que el gobierno ha establecido para los estudiantes.

Al presente, se protegen derechos humanos de 102 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) miembros de esas familias, sin embargo, se prevé brindar apoyo a 71 familias y 170 NNA aproximadamente, dadas las condiciones detrimentes en que viven y que se agravan por la crisis sanitaria.

Hay casos en los que hasta 7 NNA están a cargo de una sola persona, no tienen vivienda propia, se dedican al comercio informal y por la cuarentena no están percibiendo ningún ingreso.

Unicef identificó a estas familias vulnerables a través del trabajo realizado con los Municipios, juntas de vecinos, líderes y adultos mayores, cuando desarrollaban acciones de contención psicosocial vinculadas a la prevención del abandono de NNAs y respuesta al conflicto social de noviembre de 2019, y ahora les brinda seguimiento y apoyo integral. Todas cuentan con un expediente.

La visibilización de estas familias es parte de las acciones de prevención del abandono que desarrolla el Programa de Derecho a Vivir en Familia, la mesa interinstitucional, presidida por el Sedeges, con el acompañamiento de la Dirección de Política Social, del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y con el soporte técnico y financiero de Unicef.